Pronostico Jannik Sinner-Frances Tiafoe: analisi, guida tv, quote e scommesse Tennis ATP Miami del 26-03-2026

Pronostico Sinner-Tiafoe 26 marzo 2026Pronostico Sinner-Tiafoe 26 marzo 2026
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25 Marzo 2026

Continua il torneo Master 1000 ATP di Tennis a Miami e giovedì torna in campo Jannik Sinner che dopo aver superato Michelsen in un match combattuto, sfiderà un altro statunitense au quarti di finale del torneo che ha già perso Alcaraz, ovvero Frances Tiafoe. Pronostico Sinner-Tiafoe 26 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Tiafoe 26 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Frances Tiafoe, match di tennis valido per i quarti di finale del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner che continua a viaggiare a vele spiegate a Miami e in Florida cerca il Sunshine Double, dopo aver vinto Indian Wells. Il numero 2 al mondo aveva iniziato dal 2° turno con un 6-3, 6-3 su Dzumhur e poi ha continuato con un 6-1, 6-4 su Moutet. Agli ottavi ha vinto senza concedere ancora un set, anche se in un match più combattuto e complicato contro il padrone di casa, Michelsen, battuto dall’altoatesino per 7-5, 7-6.

Ora Jannik sfiderà un altro tennista statunitense, e beniamino di casa, Frances Tiafoe, avversario più ostico visto che parliamo del tennista numero 20 al mondo. Anche Tiafoe ha iniziato il torneo di Miami dal 2° turno, battendo Cazaux in due set (7-6, 6-1) ma poi ha combattuto fino al terzo sia contro Mensik (7-6, 4-6, 7-6) che contro Atmane (6-4, 1-6, 6-4) agli ottavi.

Pronostico Sinner-Tiafoe 26 marzo 2026

Pronostico Sinner-Tiafoe 26 marzo 2026Pronostico Sinner-Tiafoe 26 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Frances Tiafoe?

Jannik Sinner affronterà Frances Tiafoe, nel match valido per i quarti del Masters 1000 di Miami per i quarti del Masters 1000 di Miami, giovedì 26 marzo sul campo Centrale in un orario ancora da comunicare.

La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv, in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Frances Tiafoe

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Frances Tiafoe
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0116.00
1.0413.00
1.0211.00
1.0213.00
1.0211.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Frances Tiafoe

Quello che andrà in scena a Miami fra il numero 2 del mondo e Frances Tiafoe sarà il sesto confronto. L’azzurro conduce 4-1 nei precedenti e ha vinto entrambe i due match più recenti disputati sul cemento nel 2023 e 2024 – senza lasciare per strada un set – a Vienna (quarto di finale) e a Cincinnati (finale del Masters 1000 di Cincinnati). L’unica vittoria dello statunitense risale a quasi 5 anni fa, quando nella semifinale dell’ATP 500 di Vienna, Sinner, che nel secondo set aveva sciupato un match point, si è dovuto arrendere dopo due ore e 17 minuti di partita con il punteggio di 6-3, 5-7, 2-6.

PRONOSTICO: UNDER 19.5 GAMES @1.80

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