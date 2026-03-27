Pronostico Jannik Sinner-Alexander Zverev: analisi e scommesse tennis, semifinale ATP Miami 2026

Pronostico Sinner-Zverev 27 marzo 2026
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27 Marzo 2026

L’aria della Florida fa bene a Jannik Sinner che continua a dominare l’ATP Miami dopo aver già vinto Indian Wells, e dopo il 6-2, 6-2 su Tiafoe ora l’altoatesino sfida il tedesco Sasha Zverev. Pronostico Sinner-Zverev 27 marzo 2026.

Pronostico Sinner-Zverev 27 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Alexander Zverev, match di tennis valido per la semifinale del Master 1000 ATP Miami 2026 di tennis maschile.

Finora Jannik Sinner, numero 2 al mondo, non ha lasciato nemmeno un set agli avversari, con un cammino iniziato dopo il bye, al secondo turno contro Dzumhur (6-3 6-3) e continuato con Moutet (6-1 6-4), con Michelsen (7-5, 7-6) che finora è stato quello che lo ha messo più in difficoltà, e ieri il dominio su Tiafoe (6-2 6-2).

Ora ci sarà il numero 3 al mondo, Alexander Zverev, anche lui al via dal secondo turno contro Damm (6-2 6-4). Il tedesco ha perso per strada un solo set, al terzo turno contro Cilic (6-2 5-7 6-4), vincendo in 2 set, ma faticando anche contro Halys (7-6 7-6) prima di tornare ad alzare i giri ai quarti dove ha spazzato via Cerundolo (6-1 6-2).

Pronostico Sinner-Zverev 27 marzo 2026

Pronostico Sinner-Zverev 27 marzo 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Alexander Zverev?

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev, nel match valido per la semifinale del Masters 1000 di Miami, venerdì 27 marzo sul campo Centrale non prima di mezzanotte (ora italiana). La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv, in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Alexander Zverev
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.126.00
1.116.50
1.116.00
1.116.25
1.116.20

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexander Zverev

Al Miami Open 2026 andrà in scena il 12° match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, terza semifinale di fila in un Masters 1000. Il bilancio nei precedenti è di 7-4 per l’azzurro, che non perde con il tedesco dagli ottavi di finale dello US Open 2023.

PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES @1.67

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