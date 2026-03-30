Prende il via il “Grand Prix Hassan II”, torneo ATP 250 sulla terra battuta che apre la stagione europea sul rosso con ATP Marrakech ed subito in campo Matte Berrettini che martedì inizierà il suo torneo in Marocco dove in passato è stato grande protagonista. Pronostico Berrettini-Buse 31 marzo 2026.

Pronostico Berrettini-Buse 31 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, match di tennis valido per il primo turno del ATP Marrakech 2026 di tennis maschile.

Il 2026 di Matteo Berrettini, fin qui, racconta una stagione ancora alla ricerca di continuità, tra segnali positivi e ricadute che ne hanno frenato il percorso. I numeri parlano di un bilancio leggermente sopra la parità, con 6 vittorie e 5 sconfitte e una percentuale di successi del 54,5%, distribuite tra cemento e terra battuta. L’avvio è stato condizionato anche da problemi fisici, culminati con il forfait agli Australian Open. Sul campo, i risultati sono stati altalenanti: qualche buon segnale nei Masters 1000 americani, come il secondo turno raggiunto a Indian Wells e il percorso a Miami, si alternano a battute d’arresto premature, tra cui l’eliminazione all’esordio a Santiago.

Il match contro Ignacio Buse può diventare il primo vero test per capire se la stagione del romano potrà finalmente cambiare marcia. Il peruviano è un giocatore in crescita con il successo (proprio su Berrettini) in Brasile punto più alto del suo 2026, anche se dopo quella vittoria non sono mancati i passaggi a vuoto a testimonianza di una dimensione ancora da trovare pienamente.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Ignacio Buse?

A detenere i diritti televisivi degli ATP di Marrakech è come sempre Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei maschili di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW TV, con abbonamento differente rispetto a quello per i canali satellitari, o Sky Go, che è l’applicazione invece automaticamente già a disposizione di tutti i clienti. Sempre viva, previo abbonamento, anche l’opzione Tennis TV.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Ignacio Buse

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Ignacio Buse

Come anticipato i due giocatori si sono incrociati per la prima volta quest’anno, il 20 febbraio scorso sulla terra del ATP Rio de Janeiro in Brasile, dove il peruviano ebbe la meglio al terzo set in finale proprio contro Berrettini (6-3, 2-6, 6-3) che cercherà la rivincita. I due tennisti sono abbastanza “vicini” anche nel ranking mondiale, dove Berrettini è tornato a calare al 68° e Buse è 63°.

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