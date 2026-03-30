Non solo Marrakech, questa settimana il circuito ATP di Tennis è in campo anche a Bucarest e martedì scende in campo il nostro Francesco Maestrelli, subito messo alla prova dall’olandese Botic van de Zandschulp. Pronostico Maestrelli-van de Zandschulp 31 marzo 2026.

Pronostico Maestrelli-van de Zandschulp 31 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Francesco Maestrelli-Botic van de Zandschulp, match di tennis valido per il primo turno del ATP Bucarest 2026 di tennis maschile.

Francesco Maestrelli, numero 112 al mondo, arriva con un bilancio stagionale positivo (11-7) ma reduce da tre sconfitte consecutive, che ne hanno rallentato la sua corsa verso la top-100 dopo un buon avvio di 2026.

Dall’altra parte, l’olandese Botic van de Zandschulp (numero 65 al mondo) vive una stagione più complicata in termini di risultati (6-7), pur avendo mostrato segnali incoraggianti a Miami con una vittoria di prestigio e una buona prestazione contro avversari di alto livello.

Guida TV Tennis: dove vedere Francesco Maestrelli-Botic van de Zandschulp?

A detenere i diritti televisivi degli ATP di Bucarest è come sempre Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei maschili di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW TV, con abbonamento differente rispetto a quello per i canali satellitari, o Sky Go, che è l’applicazione invece automaticamente già a disposizione di tutti i clienti. Sempre viva, previo abbonamento, anche l’opzione Tennis TV.

Migliori quote per Francesco Maestrelli-Botic van de Zandschulp

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Francesco Maestrelli-Botic van de Zandschulp

Quello tra Maestrelli e van de Zandschulp è un confronto inedito. I due tennisti non si sono mai affrontati in precedenza. Il passaggio dal cemento alla terra battuta rappresenta un’incognita per entrambi, fattore che potrebbe riequilibrare il match. Sulla carta l’esperienza di Van de Zandschulp pesa, ma Maestrelli ha le carte per rendere la sfida aperta e provare anche il colpaccio.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.