Pronostico Matteo Berrettini-Daniil Medvedev: grande sfida di tennis al 2° turno del ATP Montecarlo 2026

Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
7 Aprile 2026

Continua il Master 1000 di Tennis sulla terra rossa del Principato con ATP Montecarlo 2026 e al 2° turno ci attende subito un interessante big match col nostro Matteo Berrettini che se la vedrà contro il russo Daniil Medvedev. Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026.

Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Daniil Medvedev, match di tennis valido per il secondo turno del Master 1000 ATP Montecarlo 2026 di tennis maschile.

Matteo Berrettini ha esordito con una vittoria al Masters 1000 di Montecarlo: nel primo set del match contro Roberto Bautista Agut il romano è andato sul 4-0 strappando il servizio all’avversario in ben due occasioni, poi lo spagnolo si è ritirato e così il tennista italiano può proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove aveva già debuttato nel lunedì di Pasquetta in doppio insieme ad Andrea Vavassori (coppia inedita per l’occasione).

Il finalista di Wimbledon 2021 se la dovrà vedere contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7 del seeding che ha goduto di un bye ed era ammesso di diritto al secondo turno. Chi passa agli ottavi di finale se la dovrebbe vedere contro il vincente del confronto tra il francese Arthur Rinderknech e il brasiliano Joao Fonseca.

Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026

Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Daniil Medvedev?

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Daniil Medvedev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Daniil Medvedev
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
2.751.45
2.751.40
2.651.44
2.601.45
2.651.44

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Daniil Medvedev

Il romano numero 90 del ranking ATP, ha perso i tre precedenti disputati contro il 30enne, numero 10 del ranking ATP: nel 2018 al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells per 6-7(6), 7-5, 6-4; nel 2021 nella finale di ATP Cup per 6-4, 6-2; nel 2022 nel round robin della ATP Cup per 6-3, 6-7(5), 6-4. I tre scontri diretti sono sempre andati in scena sul cemento outdoor, dunque si tratterà di una prima volta sul mattone tritato, superficie non così congeniale ai due contendenti. Vogliamo dare un po di credito a Matteo, che ha avuto anche la fortuna di non doversi spremere al primo turno visto il ritiro dell’avversario entro la fine del primo set.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.73

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
14 Gennaio 2026
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026. Si torna in campo il 2 gennaio
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026. Si torna in campo il 2 gennaio
25 Novembre 2025
Pronostici Tennis: Australian Open ad Alcaraz, Sinner favorito nel 2027. Prossimo slam, French Open, Jannik torna in testa ma ora ATP Doha
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: Australian Open ad Alcaraz, Sinner favorito nel 2027. Prossimo slam, French Open, Jannik torna in testa ma ora ATP Doha
2 Febbraio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.