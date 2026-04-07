Continua il Master 1000 di Tennis sulla terra rossa del Principato con ATP Montecarlo 2026 e al 2° turno ci attende subito un interessante big match col nostro Matteo Berrettini che se la vedrà contro il russo Daniil Medvedev. Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026.

Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Daniil Medvedev, match di tennis valido per il secondo turno del Master 1000 ATP Montecarlo 2026 di tennis maschile.

Matteo Berrettini ha esordito con una vittoria al Masters 1000 di Montecarlo: nel primo set del match contro Roberto Bautista Agut il romano è andato sul 4-0 strappando il servizio all’avversario in ben due occasioni, poi lo spagnolo si è ritirato e così il tennista italiano può proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove aveva già debuttato nel lunedì di Pasquetta in doppio insieme ad Andrea Vavassori (coppia inedita per l’occasione).

Il finalista di Wimbledon 2021 se la dovrà vedere contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7 del seeding che ha goduto di un bye ed era ammesso di diritto al secondo turno. Chi passa agli ottavi di finale se la dovrebbe vedere contro il vincente del confronto tra il francese Arthur Rinderknech e il brasiliano Joao Fonseca.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Daniil Medvedev?

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Daniil Medvedev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Daniil Medvedev

Il romano numero 90 del ranking ATP, ha perso i tre precedenti disputati contro il 30enne, numero 10 del ranking ATP: nel 2018 al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells per 6-7(6), 7-5, 6-4; nel 2021 nella finale di ATP Cup per 6-4, 6-2; nel 2022 nel round robin della ATP Cup per 6-3, 6-7(5), 6-4. I tre scontri diretti sono sempre andati in scena sul cemento outdoor, dunque si tratterà di una prima volta sul mattone tritato, superficie non così congeniale ai due contendenti. Vogliamo dare un po di credito a Matteo, che ha avuto anche la fortuna di non doversi spremere al primo turno visto il ritiro dell’avversario entro la fine del primo set.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.73

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