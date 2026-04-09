Pronostico Jannik Sinner-Tomas Machac: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Montecarlo del 09-04-2026

Pronostico Sinner-Machac 9 aprile 2026
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9 Aprile 2026

Continua il primo Master 1000 sulla terra rossa del 2026 di Tennis, si gioca nel Principato di Monaco e questo giovedì è in campo Jannik Sinner per gli ottavi di finale contro il ceco Thomas Machac. Pronostico Sinner-Machac 9 aprile 2026.

Pronostico Sinner-Machac 9 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Tomas Machac, match di tennis valido per gli ottavi di finale del Master 1000 ATP Montecarlo 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner ha cominciato nel migliore dei modi la stagione sulla terra rossa col torneo nel Principato che lo ha visto sbarazzarsi di Ugo Humbert per 6-3 6-0 nell’esordio al Rolex Monte-Carlo Masters 2026. Il n. 2 del mondo prosegue nella sua striscia positiva a livello ‘1000’ e punta alla tripletta dopo il Sunshine Double tra Indian Wells e Miami. 

Tomas Machac, numero 53 al mondo, ha iniziato il torneo di Montecarlo dal primo turno, una sfida combattuta fino al terzo set con Altmaier, battuto 6-4 1-6 6-3, per poi avanzare al secondo turno dove ha regolato in due set Cerundolo (7-6 6-3).

Pronostico Sinner-Machac 9 aprile 2026

Pronostico Sinner-Machac 9 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Sinner-Machac

Jannik Sinner affronterà Tomas Machac giovedì 9 aprile, nella sfida valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo. È il secondo match di giornata sul campo Centrale, alle spalle di Zverev-Bergs. Dunque, indicativamente, il match di Sinner potrebbe andare in scena intorno alle ore 13:00. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis. Sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati alle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Tomas Machac

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Tomas Machac
10/03/2025
22:00
Bookmaker‘12’
1.0215.00
1.0219.00
1.0215.00
1.0115.00
1.0213.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Tomas Machac

Quello che andrà in scena agli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 sarà il quarto testa a testa tra Jannik Sinner e Tomas Machac, con l’azzurro avanti 3-0 nei precedenti. Successi, finora, a Miami e Shanghai nel 2024 e a Doha in questa stagione.

PRONOSTICO: UNDER 19.5 GAMES @1.73

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