Pronostico Lorenzo Musetti-Martin Landaluce: analisi, quote e scommesse Tennis ATP Barcellona del 14-04-2026

Pronostico Musetti-Landaluce 14 aprile 2026
Pronostici Tennis
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13 Aprile 2026

Dopo un altro Master 1000, quello di Montecarlo, vinto da Jannik Sinner che torna numero 1 al mondo, si continua con la stagione della terra rossa di tennis con l’inizio del ATP 500 di Barcellona. Pronostico Musetti-Landaluce 14 aprile 2026.

Pronostico Musetti-Landaluce 14 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Martin Landaluce, match di tennis valido per primo turno del ATP 500 Barcellona 2026 di tennis maschile.

Lo spagnolo Martin Landaluce è reduce dalla semifinale del torneo di Monza ma soprattutto in questa stagione ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un torneo Masters 1000 a Miami, partendo dalle qualificazioni. Durante il suo percorso il 20enne iberico ha sconfitto la testa di serie numero 17 Luciano Darderi, la numero 14 Karen Khachanov e la numero 32 Sebastian Korda.

Sull’onda dell’ottimo 2025, l’azzurro Lorenzo Musetti ha aperto la stagione vincendo il doppio a Hong Kong con Lorenzo Sonego e raggiungendo la finale in singolare. All’Australian Open ha quindi centrato i suoi primi quarti Slam battendo Taylor Fritz, ma venendo in seguito costretto al ritiro contro Novak Djokovic per un infortunio. Al rientro, il 24enne carrarino ha incassato due eliminazioni precoci a Indian Wells contro Márton Fucsovics e a Monte Carlo contro Valentin Vacherot.

Pronostico Musetti-Landaluce 14 aprile 2026

Pronostico Musetti-Landaluce 14 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Martin Landaluce

La diretta televisiva del ATP 500 di Barcellona è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento attraverso i due consueti canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW naturalmente previo abbonamento.

Le migliori quote per Lorenzo Musetti-Martin Landaluce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Martin Landaluce
14/04/2026
22:00
Bookmaker12
3.501
3.501
3.601
3.651
3.601

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Martin Landaluce

I due giocatori non si sono mai affrontati in passato, ma a dispetto di quanto dice il ranking (Musetti ha perso posizioni la settimana scorsa ma rimane #9 mentre Landaluce è #101) questo scontro potrebbe essere più aperto del previsto e puntiamo Over sui games totali di questo primo turno.

PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES @1.74

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