Pronostico Lorenzo Musetti-Corentin Moutet: analisi, quote e scommesse Tennis ATP 500 Barcellona del 16-04-2026

Pronostico Musetti-Moutet 16 aprile 2026
Pronostici Tennis
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15 Aprile 2026

Secondo turno del torneo di Tennis ATP 500 Barcellona che vedrà Lorenzo Musetti sfidare Corentin Moutet nella giornata di giovedì. Vediamo analisi, statistiche, guida tv, le migliori quote e il Pronostico Musetti-Moutet 16 aprile 2026.

Pronostico Musetti-Moutet 16 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Corentin Moutet, match di tennis valido per gli ottavi di finale del ATP 500 Barcellona 2026 di tennis maschile.

Lorenzo Musetti ha vissuto un avvio di anno importante, entrando per la prima volta in carriera nella top 5 mondiale e raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open, dove è stato costretto al ritiro contro Novak Djokovic dopo essere stato in vantaggio di due set. Successivamente, però, ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà, tra stop fisici e risultati altalenanti, come l’eliminazione precoce a Monte Carlo.Barcellona rappresenta quindi un punto di ripartenza: all’esordio ha superato Martin Landaluce in due set (7-5, 6-2), dopo un inizio complicato.

Corentin Moutet arriva a questa sfida con un bilancio stagionale equilibrato (8 vittorie e 8 sconfitte) e con una semifinale raggiunta al Challenger di Phoenix come miglior risultato. Nel circuito maggiore ha comunque confermato la sua competitività, come dimostrato dal terzo turno al Masters 1000 di Miami.

Pronostico Musetti-Moutet 16 aprile 2026

Pronostico Musetti-Moutet 16 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Corentin Moutet?

Puoi vedere tutti gli appuntamenti del circuito ATP su Sky Sport attraverso i due consueti canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche la diretta streaming per gli abbonati mediante l’app di riferimento Sky Go. Diretta streaming assicurata anche su NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Corentin Moutet

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Corentin Moutet
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.363.00
1.363.00
1.363.00
1.343.20
1.363.00

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Corentin Moutet

Il bilancio degli scontri diretti sorride all’azzurro, che conduce per 2-0. I due si sono affrontati nel 2025, prima a Buenos Aires e poi a Vienna, con vittorie in due set per Musetti in entrambe le occasioni. Non sarà comunque una passeggiata, Moutet è un giocatore capace di variare molto il proprio tennis, soprattutto grazie al suo essere mancino e alla capacità di spezzare il ritmo. 

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