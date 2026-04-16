Pronostico Flavio Cobolli-Vit Kopriva: analisi e scommesse Tennis, quarti di finale ATP Monaco di Baviera del 17-04-2026

Pronostico Cobolli-Kopriva 17 aprile 2026
Pronostici Tennis
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16 Aprile 2026

Continua l’ATP Monaco di Baviera di tennis sulla terra rossa tedesca e ai quarti di finale Vit Kopriva, dopo aver eliminato Darderi, sfida un altro tennista azzurro, Flavio Cobolli, che apre favorito per cercare di approdare alla semifinale di questo ATP 500. Pronostico Cobolli-Kopriva 17 aprile 2026.

Pronostico Cobolli-Kopriva 17 aprile 2026: analisi e statistiche 

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Vit Kopriva, match di tennis valido per i quarti di finale del ATP 500 Monaco di Baviera 2026 di tennis maschile.

Flavio Cobolli (Testa di serie n. 4): Arriva ai quarti dopo una solida vittoria in due set (6-2, 6-3) contro Zizou Bergs. Attualmente n. 16 del ranking ATP, il romano sta confermando un eccellente feeling con i campi tedeschi, avendo vinto l’ATP 500 di Amburgo nella scorsa stagione.

Vit Kopriva (n. 77 ATP) ha guadagnato l’accesso ai quarti rimontando Luciano Darderi (2-6, 6-4, 6-1), impedendo così un derby tutto italiano. Il ceco è un giocatore solido che tende a logorare l’avversario sulla distanza.

Pronostico Cobolli-Kopriva 17 aprile 2026

Pronostico Cobolli-Kopriva 17 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Vit Kopriva?

Il match tra Flavio Cobolli e Vit Kopriva, valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026, è in programma per venerdì 17 aprile 2026. Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203) ma anche sui canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Max (205) per gestire la contemporaneità con altri tornei come l’ATP 500 di Barcellona. Disponibile anche lo streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Vit Kopriva

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Vit Kopriva
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.422.75
1.442.75
1.432.70
1.432.70
1.432.70

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Vit Kopriva

Il bilancio dei precedenti tra Flavio Cobolli e Vit Kopriva vede il tennista ceco in vantaggio per 2-0. Il primo scontro è stato il successo ai quarti del Challenger Szczecin 2023 con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-0 e anche agli ottavi del Challenger Sanremo, sempre di quell’anno in cui Kopriva si è imposto nettamente in due set per 6-3, 6-1. Questo è il primo scontro a livello ATP e Cobolli ha fatto grandi passi in avanti da allora. Entrambi sono specialisti del “rosso”, ma la maggiore pesantezza di palla di Cobolli potrebbe fare la differenza contro la regolarità di Kopriva, ma potremmo anche vedere un match combattuto per Over games totali.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.83

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