Pronostico Matteo Berrettini-Dino Prizmic: analisi e scommesse Tennis, primo turno ATP Master 1000 Madrid del 22-04-2026

Pronostico Berrettini-Prizmic 22 aprile 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
22 Aprile 2026

Inizia il secondo Master 1000 su terra rossa della stagione di Tennis, ATP Madrid, e andiamo subito a vedere uno degli azzurri in campo al primo turno di mercoledì, il romano Matteo Berrettini che se la vedrà col giovane croato Dino Prizmic, in palio il secondo turno contro Ben Shelton. Pronostico Berrettini-Prizmic 22 aprile 2026.

Pronostico Berrettini-Prizmic 22 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Dino Prizmic, match di tennis valido per il primo turno ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Matteo Berrettini farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Manolo Santa, il tennista romano sfiderà l’avversario croato, un rivale diverso da quello originariamente previsto. Berrettini, infatti, avrebbe dovuto giocare contro il belga Raphael Collignon, ma il ritiro di quest’ultimo ha cambiato le carte in tavola. Il romano ha giocato bene a Montecarlo e vorrà replicare in un contesto che può adattarsi alle proprie corde. Non è un caso che in questo evento abbia raggiunto l’unica finale in un “1000” della carriera. Il riferimento è al match contro il tedesco Alexander Zverev del 2021, vinta da quest’ultimo in rimonta.

Attenzione al giovane Dino Prizmic, numero 87 al mondo, che arriva a questo main draw dalle qualificazioni, e che sta salendo di colpi e trovando continuità. Prizmic, infatti, da tempo è atteso all’esplosione nel circuito, ma tutta una serie di infortuni ne hanno rallentato l’ascesa. Il croato viene dall’ottima settimana italiana nel Challenger di Monza in cui ha raggiunto, e perso, la finale proprio contro il già citato Collignon.

Pronostico Berrettini-Prizmic 22 aprile 2026

Pronostico Berrettini-Prizmic 22 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Dino Prizmic?

La partita tra Matteo Berrettini e Dino Prizmic, valida per il primo turno del Masters1000 di Madrid, è prevista quest’oggi, mercoledì 22 aprile, sul campo Manolo Santana. Il confronto sarà il secondo sul campo centrale e l’inizio ci sarà non prima delle 13:30. La diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201). In streaming vi sarà la copertura da parte di SkyGo, NOW e Tennis Tv. 

Migliori quote per Matteo Berrettini-Dino Prizmic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Dino Prizmic
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.752.10
1.672.10
1.712.10
1.702.10
1.712.10

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Dino Prizmic

I due tennisti non si sono mai affrontati in precedenza. Berrettini è il netto favorito per la vittoria del match, con il secondo turno contro Ben Shelton in palio.

PRONOSTICO: VITTORIA BERRETTINI @1.75

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Tennis: sorteggio ATP Madrid 2026, tutti gli accoppiamenti degli azzurri al Master 1000 spagnolo
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: sorteggio ATP Madrid 2026, tutti gli accoppiamenti degli azzurri al Master 1000 spagnolo
20 Aprile 2026
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
14 Gennaio 2026
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026. Si torna in campo il 2 gennaio
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026. Si torna in campo il 2 gennaio
25 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.