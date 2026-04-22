Inizia il secondo Master 1000 su terra rossa della stagione di Tennis, ATP Madrid, e andiamo subito a vedere uno degli azzurri in campo al primo turno di mercoledì, il romano Matteo Berrettini che se la vedrà col giovane croato Dino Prizmic, in palio il secondo turno contro Ben Shelton. Pronostico Berrettini-Prizmic 22 aprile 2026.

Pronostico Berrettini-Prizmic 22 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Dino Prizmic, match di tennis valido per il primo turno ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Matteo Berrettini farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Manolo Santa, il tennista romano sfiderà l’avversario croato, un rivale diverso da quello originariamente previsto. Berrettini, infatti, avrebbe dovuto giocare contro il belga Raphael Collignon, ma il ritiro di quest’ultimo ha cambiato le carte in tavola. Il romano ha giocato bene a Montecarlo e vorrà replicare in un contesto che può adattarsi alle proprie corde. Non è un caso che in questo evento abbia raggiunto l’unica finale in un “1000” della carriera. Il riferimento è al match contro il tedesco Alexander Zverev del 2021, vinta da quest’ultimo in rimonta.

Attenzione al giovane Dino Prizmic, numero 87 al mondo, che arriva a questo main draw dalle qualificazioni, e che sta salendo di colpi e trovando continuità. Prizmic, infatti, da tempo è atteso all’esplosione nel circuito, ma tutta una serie di infortuni ne hanno rallentato l’ascesa. Il croato viene dall’ottima settimana italiana nel Challenger di Monza in cui ha raggiunto, e perso, la finale proprio contro il già citato Collignon.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Dino Prizmic?

La partita tra Matteo Berrettini e Dino Prizmic, valida per il primo turno del Masters1000 di Madrid, è prevista quest’oggi, mercoledì 22 aprile, sul campo Manolo Santana. Il confronto sarà il secondo sul campo centrale e l’inizio ci sarà non prima delle 13:30. La diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201). In streaming vi sarà la copertura da parte di SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Dino Prizmic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Dino Prizmic

I due tennisti non si sono mai affrontati in precedenza. Berrettini è il netto favorito per la vittoria del match, con il secondo turno contro Ben Shelton in palio.

PRONOSTICO: VITTORIA BERRETTINI @1.75

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