Pronostico Jannik Sinner-Benjamin Bonzi: analisi, quote e scommesse ATP Master 1000 di Madrid del 24-04-2026

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23 Aprile 2026

Jannik Sinner scende in campo venerdì per il secondo turno del ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis, su terra rossa, con l’altoatesino che cerca un impresa storica, vincere 5 Master 1000 consecutivi. Jannik inizierà contro il francese Benjamin Bonzi, numero 104 al mondo. Pronostico Sinner-Bonzi 24 aprile 2026.

Pronostico Sinner-Bonzi 24 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Benjamin Bonzi, match di tennis valido per il secondo turno ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner torna in scena alla Caja Magica di Madrid per giocare il quarto torneo Masters 1000 del suo 2026 e tentare un’impresa mai riuscita a un nessun giocatore (da quando nel 1990 questo tipo di tornei sono stati introdotti nel circuito ATP) diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi.

Contro c’è il francese Benjamin Bonzi (n°104 del mondo) che ha iniziato il suo cammino nella capitale spagnola superando in rimonta in tre set Droguet (6-7, 7-, 6-4).

Pronostico Sinner-Bonzi 24 aprile 2026

Pronostico Sinner-Bonzi 24 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Benjamin Bonzi?

Jannik Sinner affronterà Benjamin Bonzi, nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, venerdì 24 aprile sul campo Centrale, Manolo Santana Stadium, in orario da definire. La sfida sarà trasmessa in Italia sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Benjamin Bonzi

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Benjamin Bonzi
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0125.00
1.0129.00
1.0113.00
1.0119.00
1.0113.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Benjamin Bonzi

Il match di venerdì sarà il quarto confronto diretto fra il numero uno del mondo e il 29enne tennista transalpino. Il bilancio dei precedenti parla di tre vittorie di Sinner su tre sfide, anche se Bonzi è stato capace di strappare un set in due dei tre match giocati nel 2022 al Masters 1000 di Indian Wells e l’anno successivo al ATP 500 di Rotterdam. Nell’unico match sulla terra rossa Sinner, andato in scena al Roland Garros 2022, ha sconfitto il rivale 6-2, 6-4, 6-4. Difficile andare contro Jannik in questo match, ma quote troppo basse, anche per l’handicap, quindi passiamo.

PRONOSTICO: NO BET

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