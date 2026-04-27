Pronostico Jannik Sinner-Cameron Norrie: ottavi di finale Tennis ATP Master 1000 Madrid del 28-04-2026

Pronostico Sinner-Norrie 28 aprile 2026
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27 Aprile 2026

Continua la caccia di Jannik Sinner del quinto Master 1000 consecutivo, impresa che non è riuscita a nessuno nel tennis moderno, e martedì l’altoatesino sfiderà il britannico Cameron Norrie agli ottavi di finale sulla terra rossa del ATP Madrid. Pronostico Sinner-Norrie 28 aprile 2026.

Pronostico Sinner-Norrie 28 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Cameron Norrie, match di tennis valido per gli ottavi di finale del ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Superati il francese Bonzi e il danese Moller, Jannik Sinner affronterà agli ottavi di finale la testa di serie n° 19 del tabellone. L’altoatesino va a caccia di un’impresa senza precedenti: diventare il primo giocatore nell’era dei Masters 1000 (introdotti nel 1990) a conquistare cinque titoli consecutivi dopo il Sunshine Double sul cemento statunitense e il successo sulla terra rossa del Principato.

Cameron Norrie ha usufruito del bye al primo turno, per iniziare il suo cammino a Madrid subito con un match molto combattuto contro Machac, superato in tre set (6-2 6-7 7-6), ed è stato combattuto anche il terzo turno contro Tirante, in questo caso superato dal britannico in due set, ma tiratissimi (7-5 7-6).

Pronostico Sinner-Norrie 28 aprile 2026

Pronostico Sinner-Norrie 28 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Cameron Norrie?

Jannik Sinner affronterà Cameron Norrie, nel match valido per gli ottavi del Masters 1000 di Madrid, martedì 28 aprile (orario ancora da definire, l’order of play sarà diramato lunedì 27). La partita sarà trasmessa in Italia sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Cameron Norrie

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Cameron Norrie
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0116.00
1.0219.00
1.0212.00
1.0211.00
1.0212.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Cameron Norrie

Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, quella di martedì sarà una prima volta assoluta per entrambi i giocatori. Anche se il 30enne nato a Johannesburg ha esperienza da vendere e commette solitamente pochi errori gratuiti, non crediamo che abbia i mezzi per impensierire il nativo di San Candido per cui esprimiamo una convinta preferenza per Sinner che dovrebbe risolversi con meno di 19 games totali.

PRONOSTICO: UNDER 18.5 GAMES @1.80

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