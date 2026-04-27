Martedì nella capitale spagnola va in scena un ottavo di finale importante per Lorenzo Musetti, che sulla terra rossa del Master 1000 ATP Madrid 2026, cercherà di avanzare in una sfida per niente scontata con il ceco Jiri Lehecka. Pronostico Musetti-Lehecka 28 aprile 2026.

Pronostico Musetti-Lehecka 28 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Jiri Lehecka, match di tennis valido per gli ottavi di finale del ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Continua il tabellone complicato di Lorenzo Musetti (sceso al numero 9 del world ranking) che, dopo aver sconfitto due ossi duri come Hubert Hurkacz e Tallon Griekspoor, se la vedrà con il recente finalista di Miami.

Jiri Lehecka, numero 14 al mondo, ha iniziato il suo cammino a Madrid dal secondo turno, quando ha superato in tre set il cileno Tabilo. Al terzo turno il giocatore ceco ha superato più agevolmente lo statunitense Michelsen in due set (6-4, 6-2).

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Jiri Lehecka?

La sfida tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, valida per gli ottavi di finale del Madrid Open 2026, è programmata per domani, martedì 28 aprile, con inizio stimato alle ore 11:00. Il match sarà trasmesso sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201).

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Jiri Lehecka

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Jiri Lehecka

I precedenti dicono che il ceco è avanti per 2 a 1, ma il nostro connazionale si è imposto nell’unico duello andato in scena sulla terra rossa a Montecarlo nel 2025. Se aggiungiamo che Musetti si trova bene in queste condizioni di gioco in altura, dove ha raggiunto la semifinale nell’ultima edizione, potete comprendere perché ci schieriamo dalla sua parte in questo match.

PRONOSTICO: VITTORIA MUSETTI @1.62

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