Sarà Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. I due saranno in campo nella serata di martedì, vediamo l’analisi, guida tv, quote e Pronostico Cobolli-Medvedev 28 aprile 2026.

Pronostico Cobolli-Medvedev 28 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Daniil Medvedev, match di tennis valido per gli ottavi di finale del ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Flavio Cobolli ha raggiunto i primi ottavi di finale nel torneo spagnolo della sua carriera dopo aver battuto al secondo turno l’argentino Ugo Carabelli per 2-1, soffrendo e rimontando l’avversario, mentre al terzo ha superato agilmente il classe 2004 Vallejo, eliminato con un netto 2-0. L’azzurro sta dimostrando un grandissimo stato di forma dopo la finale, purtroppo persa, all’ATP 500 di Monaco giocata contro lo statunitense Ben Shelton.

Daniil Medvedev, ex numero 1 al Mondo, ha superato al secondo turno l’ungherese Fabian Marozsan solo al terzo set mentre ne sono bastati due per eliminate il norvegese Budkov Kjaer, classe 2004 che ha ancora tempo per dimostrare a tutti il suo talento.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Daniil Medvedev

Il match tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev sarà l’ultimo sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, il cui programma inizia alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv.

Le migliori quote per Flavio Cobolli-Daniil Medvedev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Daniil Medvedev

Sono due gli scontri diretti tra Cobolli e il tennista russo, con quest’ultimo che non ha mai lasciato un set al romano. Terza sfida tra i due, ma questa li vedrà molto più vicini rispetto ai confronti di due anni fa perché il capitolino si è avvicinato, e non di poco, al russo. Queste le parole del romano, ottimista, che ci crede: “Partita molto calda, in orario serale. Sarà una partita molto importante, per vedere anche dove sono contro i grandi sulla terra. Settimana scorsa io ho giocato un buon torneo, ho battuto un giocatore molto forte come Zverev, però è bello confrontarsi sempre con un giocatore diverso. Credo che questa partita possa darmi tante risposte. Sono pronto ad affrontarla, sono pronto a giocare di nuovo una grande lotta. Sono condizioni che a me piacciono, sicuramente quelle che preferisce meno lui, quindi magari questo può portare qualcosa a mio favore. Sicuramente sarà una partita diversa, avrò le mie chance e dovrò saper prenderle al volo”.

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