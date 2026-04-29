Pronostico Jannik Sinner-Rafa Jodar: analisi, quote e scommesse tennis, quarti di finale ATP Madrid del 29-04-2026

Pronostico Sinner-Jodar 29 aprile 2026
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29 Aprile 2026

Questo mercoledì iniziano i quarti di finale del Masters1000 di Madrid di Tennis e sulla terra rossa della Caja Magica è in campo Jannik Sinner che si gioca la semifinale contro il giovane in ascesa, Rafa Jodar. Pronostico Sinner-Jodar 29 aprile 2026.

Pronostico Sinner-Jodar 29 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Rafa Jodar, match di tennis valido per i quarti di finale del ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner arriva al confronto con l’iberico, reduce dal successo in due set con il britannico Cameron Norrie: 6-2 7-5 lo score in favore dell’altoatesino. Una partita in cui l’azzurro ha espresso il proprio miglior tennis nei punti importanti, complicandosi un po’ la vita nel secondo parziale, ma riuscendo a spuntarla abbastanza agevolmente.

Attenzione a Rafa Jodar che sta esprimendo un grande tennis e gioca sulle ali dell’entusiasmo. Un tennis molto simile alle caratteristiche proprio del pusterese: grandi anticipi con entrambi i fondamentali e aggressività. Un’ascesa incredibile fatta dall’iberico nelle ultime settimane.

Pronostico Sinner-Jodar 29 aprile 2026

Pronostico Sinner-Jodar 29 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Rafa Jodar?

Jannik Sinner affronterà Rafa Jodar, nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, mercoledì 29 aprile alle 16:00 sul campo Centrale di Madrid, il Manolo Santana Stadium. Il match sarà trasmesso sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Rafa Jodar

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Rafa Jodar
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.145.50
1.136.00
1.125.80
1.126.00
1.125.80

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Rafa Jodar

Non ci sono precedenti tra i due e questo aumenta ancor di più la capacità di entrambi di trovare le contromisure immediate al gioco dell’altro. L’azzurro vorrà far valere la sua solidità, mentre il classe 2006 madrileno avrà dalla sua il tifo del pubblico di casa e questo potrebbe essere una spinta ulteriore.

PRONOSTICO: OVER 19.5 GAMES @1.69

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