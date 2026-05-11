Pronostico Lorenzo Musetti-Casper Ruud: analisi e scommesse ottavi di finale Tennis ATP Roma del 12-05-2026

Pronostico Musetti-Ruud 12 maggio 2026
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11 Maggio 2026

Continuano gli Internazionali d’Italia per Lorenzo Musetti che agli ottavi di finale dell’ATP Roma 2026 parte da sfavorito in quota contro il pericoloso norvegese Casper Ruud che sembra in buona forma. Pronostico Musetti-Ruud 12 maggio 2026.

Pronostico Musetti-Ruud 12 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Casper Ruud, match di tennis valido per gli ottavi di finale del ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Dopo aver battuto Mpetshi Perricard (6-4 6-4) e Cisco Cerundolo (7-6 6-4), il n°10 del ranking, Lorenzo Musetti, se la deve vedere con il norvegese, attuale n°25 della classifica ma che ha vinto a Madrid nel 2025.

Casper Ruud non è infatti un giocatore da sottovalutare e dopo il bye al primo turno, ha iniziato dal 2° round il suo cammino a Roma superando con un netto 6-1, 6-3 Svajda e poi ha fatto fuori in due set anche Lehecka al turno successivo.

Pronostico Musetti-Ruud 12 maggio 2026

Pronostico Musetti-Ruud 12 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Casper Ruud?

Lorenzo Musetti affronterà Casper Ruud martedì 12 maggio, nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Casper Ruud

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Casper Ruud
12/05/2026
22:00
Bookmaker12
2.501.52
2.501.53
2.441.51
2.451.53
2.471.53

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Casper Ruud

Ruud ha vinto il primo (2019, primo round di qualificazione a Roma) e l’ultimo confronto diretto (2024, seminale a Bastad): entrambi giocati sulla terra rossa. Lorenzo, invece, ha trionfato nel 2022 al Masters 1000 di Parigi, quasi quattro anni fa.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.66

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