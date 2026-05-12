Un derby inatteso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, il Master 1000 ATP Roma 2026 dove Jannik Sinner sfiderà un superlativo Andrea Pellegrino che è partito dalle qualificazioni, e lo scorso turno ha superato Tiafoe per regalarsi questa sfida col numero 1 al mondo.v Pronostico Sinner-Pellegrino 12 maggio 2026.

Pronostico Sinner-Pellegrino 12 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Andrea Pellegrino, match di tennis valido per gli ottavi di finale del ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner sta andando come un treno verso il suo 6° Master 1000 consecutivo, un traguardo storico che il numero 1 al mondo ha nel mirino, vedendo come sta giocando ai Fori per gli Internazionali d’Italia. Al primo turno ha spazzato via Ofner con un 6-3, 6-4, il turno seguente ha migliorato ancora con un 6-2, 6-0 senza appello su Popyrin.

Adesso tra il n. 1 e i quarti di finale agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma c’è il connazionale Andrea Pellegrino, giustiziere un po’ a sorpresa di Frances Tiafoe. Il pugliese è attualmente n°155 della classifica ATP, ma grazie al cammino nella capitale si è avvicinato al best ranking (126, ndr). Pellegrino è partito dalle qualificazioni facendo fuori prima Gaston poi Landaluce per regalarsi il tabellone principale che ha iniziato con un altro derby azzurro vinto in tre set contro Nardi. Contro Fils al secondo turno ha approfittato del ritiro dell’avversario (quando era sul 4-0) e poi lo splendido match con Tiafoe piegato 7-6, 6-1.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Andrea Pellegrino?

Jannik Sinner affronterà Andrea Pellegrino martedì 12 maggio, non prima delle ore 15:00, sul campo Centrale. Il match è valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma e sarà trasmessa in Italia sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Migliori quote per Jannik Sinner-Andrea Pellegrino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Andrea Pellegrino

Un solo precedente, giocato nel 2019 in finale all’ITF su terra battuta di Santa Margherita Di Pula: vinse Sinner con un nettissimo 6-1 6-1. I derby azzurri premiano sempre Jannik che vanta un clamoroso score di 18-0 nei main draw ATP quando ha dovuto fronteggiare dall’altra parte della rete un giocatore italiano, escludendo ovviamente da questo conteggio il quarto di finale di Barcellona 2023 quando non si era presentato in campo contro Lorenzo Musetti per un problema fisico. L’ultima sconfitta del nativo di San Candido in un derby risale al 24 agosto 2020 (aveva 19 anni), con Salvatore Caruso che si impose in rimonta per 5-7 6-4 6-2 nel primo turno delle qualificazioni di Cincinnati. A livello di tabellone principale invece Sinner non cede ad un connazionale dall’8 aprile 2019, quando si arrese ad Andrea Arnaboldi per 7-5 6-3 nel secondo turno del Challenger di Barletta.

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