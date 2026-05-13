Continuano gli Internazionali d’Italia, il Master 1000 di Tennis dell’ATP Roma 2026 che ai quarti di finale vede in gioco un Jannik Sinner che appare infermabile, ma se la dovrà vedere con un osso duro come il russo Andrey Rublev, sul centrale dei Fori Imperiali giovedì. Pronostico Sinner-Rublev 14 maggio 2026.

Pronostico Sinner-Rublev 14 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Andrey Rublev match di tennis valido per gli quarti di finale del ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner continua la propria marcia di avvicinamento al sesto Masters 1000 consecutivo dopo la vittoria nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino. Si tratta della 19° vittoria di fila di Sinner contro un connazionale e e il 31° successo di seguito nei ‘1000’ al pari di Novak Djokovic.

Tra Sinner e la semifinale c’è il russo Andrey Rublev, anche lui al via dal secondo turno dopo il bye al primo, quando ha esordito superando Kecmanovic con un doppio 6-4, e poi ha continuato regolando Davidovich Fokina con lo stesso risultato, prima di faticare fino al terzo set nello scontro degli ottavi contro Basilashvili superato col risultato di 3-6 7-6 6-2.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Andrey Rublev

Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Roma nella giornata di giovedì 14 maggio. La partita sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Migliori quote per Jannik Sinner-Andrey Rublev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Andrey Rublev

Quello tra Jannik Sinner e Andrey Rublev sarà l’11° incontro tra i due in carriera. L’azzurro conduce 7-3 nei precedenti, ma sulla terra rossa il testa a testa si riduce ad un 3-1 per il n. 1 del mondo, che ha vinto a Barcellona nel 2021, a Montecarlo nel 2022 e al Roland Garros 2025 mentre si era ritirato al Roland Garros 2022. L’ultimo successo del russo, comunque, è datato 2024 in Canada.

PRONOSTICO: RUBLEV +6.5 @1.68

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