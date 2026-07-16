Venerdì 17 si giocano i quarti di finale del torneo di Tennis ATP Bastad in Svezia, dove torna in campo Stefano Travaglia dopo il grande successo contro Navone, e ora sfiderà un altro talentuoso sudamericano, il giovane paraguaiano Daniel Vallejo. Pronostico Vallejo-Travaglia 17 luglio 2026.

Pronostico Vallejo-Travaglia 17 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Daniel Vallejo-Stefano Travaglia match di tennis valido per il torneo ATP Bastad 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Duello inedito a cui il 34enne marchigiano, Stefano Travaglia, ci arriva dopo la sorprendente affermazione ai danni del n. 4 del seeding, Mariano Navone, piegato con il punteggio di 6-2 6-4 per il ritorno ai quarti di un torneo del circuito maggiore dopo un’assenza di quattro anni e mezzo. Travaglia, attualmente numero 150 al mondo, era partito dalle qualificazioni dove ha battuto Martin Krumich al primo turno.

Dall’altra parte, il 22enne paraguaiano Daniel Vallejo ha superato in volata l’olandese Botic van de Zandschulp per 4-6 6-3 7-6 (7-4), raccogliendo la vittoria n. 35 della stagione a fronte di 14 sconfitte. Il giovane paraguaiano è il numero 71 al mondo e sta confermando i grandi progressi evidenziati in questa stagione, che lo ha visto recente trionfatore anche al Challenger di Braunschweig.

Guida TV Tennis: dove vedere Daniel Vallejo-Stefano Travaglia?

Il match valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad 2026 sulla terra battuta, si disputerà venerdì 17 luglio 2026 a partire dalle ore 11:00. La partita sarà in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Daniel Vallejo-Stefano Travaglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Daniel Vallejo-Stefano Travaglia

I due non si sono mai affrontati in passato ma sulla carta, Vallejo parte favorito, tuttavia l’ottimo rendimento espresso finora da Travaglia in Svezia ci porta a ritenere che l’azzurro possa strappargli almeno un set e giochiamo Over sui games totali.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.83

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