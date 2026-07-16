Pronostici Tennis: Luciano Darderi-Nuno Borges, quarti di finale ATP Bastad 2026 del 17-07-2026

Pronostico Darderi-Borges 17 luglio 2026
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16 Luglio 2026

Quarti di finale del ATP Bastad 2026 dove Luciano Darderi proverà a continuare la sua difesa del titolo al torneo svedese contro un avversario non semplice come il portoghese Nuno Borges, con i due che saranno in campo venerdì mattina. Pronostico Darderi-Borges 17 luglio 2026.

Pronostico Darderi-Borges 17 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Nuno Borges match di tennis valido per il torneo ATP Bastad 2026, slam sull’erba inglese dell’All England Club.

Dopo essersi arreso onorevolmente a Jannik Sinner al 2° turno di Wimbledon 2026, il 29enne lusitano Nuno Borges non ha ancora ceduto un set in Svezia dove ha eliminato Moise Kouamé e Grigor Dimitrov con l’identico punteggio di 6-4 6-2. Il portoghese (n. 48 del ranking ATP) ha dimostrato grande solidità al servizio (74% di punti vinti con la prima contro Dimitrov).

Dall’altra parte, l’azzurro Luciano Darderi ha sconfitto dopo il bye il tedesco Daniel Altmaier con un duplice 6-4 e riteniamo che possa finalmente sfatare il tabù Borges, dopo averci perso tre volte in altrettanti confronti, su una superficie che l’ha visto trionfare un anno fa. L’italiano (n. 16 del ranking ATP) è il campione in carica del torneo svedese.

Pronostico Darderi-Borges 17 luglio 2026

Pronostico Darderi-Borges 17 luglio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Nuno Borges?

Il match valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad 2026 sulla terra battuta, è in programma venerdì 17 luglio 2026, indicativamente a partire dalle ore 11:00. La partita sarà in diretta sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Luciano Darderi-Nuno Borges

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Nuno Borges-Luciano Darderi
17/07/2026
22:00
Bookmaker12
2.001.75
2.001.80
1.991.76
2.001.75
1.991.76

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Nuno Borges

Borges conduce per 3-0 nei precedenti ufficiali in singolare a livello professionistico (inclusi i tornei Challenger). Lo scontro più recente risale al mese scorso, sull’erba di Mallorca, anche in quel caso ai quarti di finale, con Borges che si impose col punteggio di 7-6, 6-4. Nonostante i precedenti sfavorevoli, la terra battuta all’aperto di Bastad favorisce le caratteristiche di Darderi rispetto ai passati scontri sulle superfici rapide. Ci si attende un match estremamente combattuto.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.85

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