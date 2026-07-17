Niente derby azzurro alla semifinale del ATP 250 di Bastad visto che Adolfo Daniel Vallejo ha superato Travaglia ai quarti, e ora affronta Luciano Darderi che ha vinto bene in 2 set contro Nuno Borges. Pronostico Darderi-Vallejo 18 luglio 2026.

Pronostico Darderi-Vallejo 18 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Daniel Vallejo match di tennis valido per il torneo ATP 250 Bastad 2026 in Svezia.

Luciano Darderi ha regolato il portoghese Nuno Borges in due set e si è meritato il confronto con l’insidioso sudamericano, giustiziere di Stefano Travaglia nei quarti di finale. Il 24enne, attuale numero 18 del mondo, incrocerà il 22enne, che occupa il 71mo posto del ranking ATP.

Come detto Daniel Vallejo ha superato in set Travaglia dopo aver faticato maggiormente fino al terzo set contro l’olandese Van De Zandschulp.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Daniel Vallejo?

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Migliori quote per Luciano Darderi-Daniel Vallejo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Daniel Vallejo

Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore, in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro chi la spunterà nel confronto tra il russo Andrey Rublev e il cileno Alejandro Tabilo.

PRONOSTICO: DARDERI -2.5 @1.66

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.