Ottimo rientro per Lorenzo Musetti che ha esordito al ATP 500 Washington di tennis vincendo il derby azzurro con Arnaldi, sfruttando anche il ritiro di quest’ultimo. Mercoledì, agli ottavi di finale il carrarino sfiderà l’australiano Aleksandar Vukic. Pronostico Musetti-Vukic 29 luglio 2026.

Pronostico Musetti-Vukic 29 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Aleksandar Vukic match di tennis valido per il torneo ATP 500 Washington negli Stati Uniti.

Lorenzo Musetti è la testa di serie numero 4 del tabellone. È tornato alle competizioni a Washington dopo un lungo stop per infortunio muscolare al retto femorale patito a Roma, che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon. Al primo turno ha superato Matteo Arnaldi, che si è ritirato per un problema al piede nel derby azzurro, sul punteggio di 6-0, 3-1 a favore di Musetti.

L’australiano Aleksandar Vukic sta mostrando un’ottima solidità al servizio nelle ultime settimane. Nel turno precedente ha sconfitto nettamente l’americano Zachary Svajda per 6-3, 6-1, mettendo a referto ben 12 ace e non concedendo alcuna palla break. Sul cemento all’aperto sa essere molto pericoloso se riesce a comandare lo scambio con il diritto dopo la battuta.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Aleksandar Vukic?

L’incontro dell’ATP 500 di Washington è programmato per mercoledì 29 luglio 2026. Il torneo viene trasmesso in diretta televisiva esclusiva sui canali di Sky Sport (solitamente Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis). In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Aleksandar Vukic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Aleksandar Vukic

Il bilancio dei precedenti vede Lorenzo Musetti in vantaggio per 1-0 su Aleksandar Vukic. L’unico scontro diretto risale agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Pune 2022 (sul cemento), dove il tennista azzurro si impose in tre set con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.