Pronostico Lorenzo Musetti-Rafa Jodar: analisi e scommesse tennis, quarti di finale ATP 500 Washington del 31-07-2026

Pronostico Musetti-Jodar 31 luglio 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
30 Luglio 2026

Lorenzo Musetti affronterà Rafael Jodar ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington. Il toscano, dopo aver superato Arnaldi nel derby azzurro al primo turno, ha avuto la meglio in tre set su Vukic. Pronostico Musetti-Jodar 31 luglio 2026.

Pronostico Musetti-Jodar 31 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Rafa Jodar match di tennis valido per il torneo ATP 500 Washington, negli Stati Uniti.

Lorenzo Musetti torna in campo con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita sul cemento di Washington e conquistare un posto in semifinale. Dopo il successo all’esordio nel derby con Arnaldi e la vittoria sofferta contro Aleksandar Vukic, il n°15 del ranking mondiale affronterà ora il giovane talento spagnolo.

Rafa Jodar è reduce dalle schiaccianti affermazioni con Arthur Fils e il giapponese Kei Nishikori. L’iberico è tornato a giocare dopo aver perso al terzo turno di Wimbledon contro il giapponese Shintaro Mochizuki (alla vigilia del possibile incrocio con Jannik Sinner) e dopo aver raggiunto i quarti di finale al Roland Garros (ko in tre set contro il tedesco Alexander Zverev).

Pronostico Musetti-Jodar 31 luglio 2026

Pronostico Musetti-Jodar 31 luglio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Rafa Jodar?

Lorenzo Musetti affronterà Rafael Jodar nel match valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Washington venerdì 31 luglio. Non è ancora stato reso noto l’ordine di gioco e il campo su cui giocheranno. Questa match, così come tutte le altre partite dell’ATP 500 di Washington 2026, saranno trasmesse in Italia sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Rafa Jodar

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Rafa Jodar
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
2.501.49
2.501.53
2.501.49
2.501.49
2.501.49

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Rafa Jodar

Non ci sono precedenti tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar, quella di venerdì sarà una prima volta assoluta per entrambi i giocatori. Si preannuncia un confronto particolarmente complicato per il toscano, che è al ritorno agonistico dopo due mesi abbondanti di assenza dai campi a causa di un problema fisico. Il 24enne incrocerà il 19enne, sarà un testa a testa molto avvincente tra il numero 15 del mondo (può tornare in top-10 in caso di vittoria nel torneo ed eliminazione di Shelton prima delle semifinali) e il numero 24 del ranking ATP. Ci aspettiamo un match avvincente e da Over.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.68

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Tennis: i tornei ATP-WTA della settimana (27 luglio-2 agosto) e gli italiani in campo tra Washington e Los Cabos
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: i tornei ATP-WTA della settimana (27 luglio-2 agosto) e gli italiani in campo tra Washington e Los Cabos
27 Luglio 2026
Pronostici Tennis: Jannik Sinner si conferma a Wimbledon e le quote lo vedono favorito per il tris nel 2027. Ora lo US Open
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: Jannik Sinner si conferma a Wimbledon e le quote lo vedono favorito per il tris nel 2027. Ora lo US Open
13 Luglio 2026
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
14 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.