Lorenzo Musetti affronterà Rafael Jodar ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington. Il toscano, dopo aver superato Arnaldi nel derby azzurro al primo turno, ha avuto la meglio in tre set su Vukic. Pronostico Musetti-Jodar 31 luglio 2026.

Pronostico Musetti-Jodar 31 luglio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Rafa Jodar match di tennis valido per il torneo ATP 500 Washington, negli Stati Uniti.

Lorenzo Musetti torna in campo con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita sul cemento di Washington e conquistare un posto in semifinale. Dopo il successo all’esordio nel derby con Arnaldi e la vittoria sofferta contro Aleksandar Vukic, il n°15 del ranking mondiale affronterà ora il giovane talento spagnolo.

Rafa Jodar è reduce dalle schiaccianti affermazioni con Arthur Fils e il giapponese Kei Nishikori. L’iberico è tornato a giocare dopo aver perso al terzo turno di Wimbledon contro il giapponese Shintaro Mochizuki (alla vigilia del possibile incrocio con Jannik Sinner) e dopo aver raggiunto i quarti di finale al Roland Garros (ko in tre set contro il tedesco Alexander Zverev).

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Rafa Jodar?

Lorenzo Musetti affronterà Rafael Jodar nel match valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Washington venerdì 31 luglio. Non è ancora stato reso noto l’ordine di gioco e il campo su cui giocheranno. Questa match, così come tutte le altre partite dell’ATP 500 di Washington 2026, saranno trasmesse in Italia sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Rafa Jodar

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Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Rafa Jodar

Non ci sono precedenti tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar, quella di venerdì sarà una prima volta assoluta per entrambi i giocatori. Si preannuncia un confronto particolarmente complicato per il toscano, che è al ritorno agonistico dopo due mesi abbondanti di assenza dai campi a causa di un problema fisico. Il 24enne incrocerà il 19enne, sarà un testa a testa molto avvincente tra il numero 15 del mondo (può tornare in top-10 in caso di vittoria nel torneo ed eliminazione di Shelton prima delle semifinali) e il numero 24 del ranking ATP. Ci aspettiamo un match avvincente e da Over.

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