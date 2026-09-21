Vediamo cosa ci attende dalla settimana di tennis che inizia lo swing cinese con i tornei ATP 250 di Hangzhou e Chengdu dove sono presenti gli azzurri Bellucci, Sonego e Cinà, in attesa di Shanghai dove si potrebbe rivedere il numero al mondo Jannik Sinner. Pronostici Tennis 21-27 settembre 2026.
Pronostici Tennis 21-27 settembre 2026: i tornei della settimana
La stagione ATP di tennis entra nella fase asiatica con due tornei in contemporanea. Dal 23 al 29 settembre si giocano infatti gli ATP 250 di Hangzhou e Chengdu, entrambi sul cemento e inseriti nel calendario nella settimana che precede gli ATP 500 di Tokyo e Pechino. I due appuntamenti rappresentano una delle prime tappe della trasferta orientale che porterà successivamente il circuito verso il Masters 1000 di Shanghai.
Hangzhou è il torneo più giovane dei due. L’ATP 250 è nato nel 2024 dopo il trasferimento dell’evento precedentemente disputato a Zhuhai. La prima edizione si è giocata all’Hangzhou Olympic Sports Centre Tennis Centre, struttura con un campo centrale da 8.000 posti e tetto retrattile. Il primo campione è stato Marin Cilic, capace nel 2024 di conquistare il titolo partendo da wild card e diventando il giocatore con la classifica più bassa a vincere un torneo ATP dal 1990. Nel 2025 il successo è andato ad Alexander Bublik, che ha superato in finale Valentin Royer.
Chengdu ha invece una storia più lunga. Il torneo è nato nel 2016 e si disputa al Sichuan International Tennis Center, dove il campo centrale può ospitare 6.000 spettatori. Dopo lo stop tra il 2020 e il 2022, l’ATP 250 è tornato in calendario nel 2023. Tra i campioni del passato figurano Karen Khachanov, Denis Istomin, Bernard Tomic, Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev. Nel 2024 Shang Juncheng è diventato il primo giocatore cinese a vincere un titolo ATP sul proprio territorio, battendo Lorenzo Musetti in finale. Nel 2025 è stato invece Alejandro Tabilo a conquistare il trofeo, superando ancora Musetti nell’ultimo atto.
Gli ATP 250 di Hangzhou e Chengdu 2026 saranno trasmessi in Italia sui canali Sky Sport, con la diretta streaming disponibile su NOW.
ATP Hangzhou: il tabellone e il cammino di Bellucci
A Hangzhou il primo nome dell’entry list è Daniil Medvedev, seguito da Andrey Rublev. Il tabellone comprende anche Tomas Martin Etcheverry, mentre tra gli altri giocatori presenti figurano Quentin Halys, Adolfo Daniel Vallejo, Fabian Marozsan, Jaime Faria e Kamil Majchrzak.
Matteo Arnaldi era inizialmente inserito tra i primi iscritti, ma risulta successivamente ritirato dall’entry list. Mattia Bellucci è invece entrato nel main draw di Hangzhou in seguito a diversi ritiri, risultando quindi al momento l’unico italiano presente nel tabellone principale del torneo.
1° turno
Parte alta
Medvedev (1) bye
Royer – Walton
Zhang – Wong
Cui – Vallejo (5)
Halys (4) bye
Qualificato – Safiullin
Bu – Zheng
Bellucci – Majchrzak (8)
Parte bassa
Marozsan – Qualificato
Sweeny – Qualificato
Vukic – Jacquet
Etcheverry (3) bye
Faria (7) – Atmane
Shimabukuro – Gaston
Hijikata – Qualificato
Rublev (2) bye
Mattia Bellucci affronterà il n. 8 del seeding Kamil Majchrzak al 1° turno. Il mancino di Busto Arsizio si è imposto nell’unico confronto diretto disputato con il polacco agli US Open 2024 per 6-3 6-3 al 1° turno delle qualificazioni.
PERCORSO BELLUCCI A HANGZHOU
1° turno: Kamil Majchrzak
2° turno: Yunchaokete Bu o Michael Zheng
Quarti: Quentin Halys o Roman Safiullin
Semifinale: Daniil Medvedev
Finale: Andrey Rublev o Tomas Etcheverry o Fabian Marozsan
ATP Chendgu: tabellone completo e le sfide di Sonego
A Chengdu non è presente alcun giocatore tra i primi 20 del ranking. Il primo iscritto è Valentin Vacherot, seguito da Alejandro Davidovich Fokina e Alejandro Tabilo. Tra i nomi più interessanti figurano anche Nuno Borges, Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov, Sebastian Baez, Juan Manuel Cerundolo, Tallon Griekspoor e Miomir Kecmanovic. Nel tabellone è presente anche il giovane francese Moise Kouame grazie al programma Next Gen.
A Chengdu, la situazione è cambiata in conseguenza dei forfait che hanno liberato diversi posti nel main draw. Lorenzo Sonego, inizialmente numero 6 tra gli alternates con ranking 91, è stato promosso nel tabellone principale e sarà quindi l’italiano presente nel main draw mentre Federico Cinà resta incluso nel percorso delle qualificazioni.
1° turno
Parte alta
Vacherot (1) bye
Qualificato – Kovacevic
Damm – Qualificato
Shevchenko – Hurkacz (5)
Tabilo (3) bye
Shang – Mannarino
Kopriva – Hu
Griekspoor – Shapovalov (7)
Parte bassa
Baez (8) – Brooksby
Duckworth – Sonego
Kecmanovic – Qualificato
Van de Zandschulp (4) bye
Borges (6) – Carabelli
Kouamé – Qualificato
J.M. Cerundolo – Zhou
Davidovich Fokina (2) bye
Lorenzo Sonego se la vedrà con James Duckworth al 1° turno con il torinese in vantaggi per 2-1 nei precedenti, ma sconfitto dall’australiano nell’ultimo duello andato in scena quest’estate a Winston-Salem.
IL PERCORSO DI SONEGO A CHENGDU
1° turno: James Duckworth
2° turno: Sebastian Baez o Jenson Brooksby
Quarti: Botic van de Zandschulp o Miomir Kecmanovic
Semifinale: Alejandro Davidovich Fokina o Nuno Borges
Finale: Valentin Vacherot o Alejandro Tabilo o Denis Shapovalov o Tallon Griekspoor
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