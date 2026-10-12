Col 2026 di Jannik Sinner già finito e un Masters 1000 di Shanghai pessimo, dove perdiamo subito tutti i nostri tennisti azzurri, andiamo a vedere dove giocheranno in questo finale di 2026 i vari Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Tennis Azzurro Finale 2026.

Tennis Azzurro Finale 2026: dove chiuderanno l’anno i nostri tennisti?

Stagione già finita per Jannik Sinner (che perde anche il numero 1 al mondo in favore di Alex Zverev) e nessun italiano è stato in grado di raggiungere il 3° turno del Masters 1000 di Shanghai, evento che non accadeva in un torneo di questa categoria da Parigi-Bercy nel 2024, con i nostri connazionali che cercheranno di riprendersi nella stagione indoor europea di tennis al via lunedì 19 ottobre 2026.

Flavio Cobolli tra Vienna e Parigi, con la testa alle Finals di Torino

In piena corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Torino, Flavio Cobolli disputerà l’appuntamento di Vienna dal 26 ottobre al 1° novembre per, poi, trasferirsi a Parigi per l’ultimo Masters 1000 dell’anno in programma dal 2 all’8 novembre.

I tornei di Musetti e Darderi. Berrettini il più impegnato

Nel programma di Lorenzo Musetti e Luciano Darderi c’è un torneo in più rispetto al romano con il carrarino che sarà in campo a Lione dal 19 al 25 ottobre, settimana che vedrà il nativo di Villa Gesell impegnato, invece, ad Almaty; i due azzurri si riuniranno con Cobolli per l’accoppiata Vienna/Parigi.

Un vero e proprio tour de force attende, infine, Matteo Berrettini che giocherà in rapida successione a Lione, Vienna, Parigi e, in ultimo, Stoccolma dall’8 al 14 novembre. Per i tennisti azzurri la stagione indoor rappresenta una occasione per mettersi in mostra in vista delle convocazioni di Filippo Volandri per le Finals di Coppa Davis che si disputeranno a Bologna dal 24 al 29 novembre.

WTA Wuhan 2026: finalmente Jasmine Paolini

Un veloce accenno anche al tennis femminile dove si sta giocando il WTA Wuhan e finalmente torna alla vittoria la nostra tennista più rappresentativa. Reduce dalla sconfitta all’esordio al WTA 1000 di Pechino per mano di Daria Snigur, Jasmine Paolini batte finalmente un colpo in singolare e regola Sara Bejlek al 1° turno del torneo cinese prevalendo con il punteggio di 6-3 6-4 per il 20° successo dell’anno a fronte di 16 sconfitte.

La prossima avversaria della toscana uscirà dalla sfida inedita tra l’austriaca Lilli Tagger e la ceca Nikola Bartunkova.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.