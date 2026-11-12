Da domenica 15 novembre iniziano le ATP Finals 2026b che chiudono l’anno di tennis, con Flavio Cobolli che è riuscito a qualificarsi. Vediamo le chance e i match del romano, i favoriti, le quote e il programma completo della manifestazione. Pronostici ATP Finals 2026.

Pronostici ATP Finals 2026: anteprima delle finali di Torino

Le ATP Finals 2026 chiudono la stagione di tennis a Torino, dal 15 al 22 novembre, sul cemento indoor dell’Inalpi Arena. In gara gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio. Assente Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni.

Alexander Zverev guida il seeding con la #1 davanti a Carlos Alcaraz. Per l’Italia, qualificati in singolare Flavio Cobolli (prima partecipazione. Da verificare le sue condizioni fisiche dopo il forfait a Parigi) e in doppio la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori (terza partecipazione consecutiva).

Prize-money davvero importante per il torneo con i migliori della stagione del circuito maschile: 15,75 milioni di dollari. Il vincitore del singolare da imbattuto otterrà un assegno da 5,171 milioni. La sola partecipazione vale 338mila dollari, mentre ogni singola vittoria nel girone vale 405mila dollari.

GIRONI SINGOLARE MASCHILE

Gruppo John McEnroe

Alexander Zverev (Ger)

Ben Shelton (Usa)

Arthur Fils (Fra)

Rafael Jodar (Esp)

Gruppo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz (Esp)

Daniil Medvedev

FLAVIO COBOLLI (Ita)

Frances Tiafoe (Usa)

GIRONI DOPPIO MASCHILE

Gruppo Todd Woodbridge

Heliovaara/Patten

Arevalo/Pavic

Arribage/Olivetti

Luz/Matos

Gruppo Mark Woodforde

Harrison/Skupski

Granollers/Zeballos

BOLELLI/VAVASSORI

Krawietz/Puetz

Programma completo e Guida TV ATP Finals Tennis

Di seguito, il programma completo – giorno per giorno – delle ATP Finals 2026. Per seguire le Nitto ATP Finals 2026 di Torino in tv o streaming sarà possibile scegliere tra Sky Sport, NOW, Tennis TV e la copertura in chiaro di Mediaset.

Domenica 15 novembre

[1] Heliovaara/Patten v. [8] Luz/Matos (11:30)

[1] Zverev v. [8] Jodar (non prima delle ore 14:00)

[4] Arevalo/Pavic v. [6] Arribage/Olivetti (non prima delle ore 18:00)

[3] Shelton v. [6] Fils (non prima delle ore 20:30)

Lunedì 16 novembre

[3] Granollers/Zeballos v. [5] Bolelli/Vavassori (11:30)

[2] Alcaraz v. [7] Tiafoe (non prima delle ore 14:00)

[2] Harrison/Skupski v. [7] Krawietz/Puetz (non prima delle ore 18:00)

[5] Cobolli v. [4] Medvedev (non prima delle ore 20:30)

Martedì 17 novembre

Round robin doppio (a partire dalle ore 11:30)

Round robin singolare (non prima delle ore 14:00)

Round robin doppio (non prima delle ore 18:00)

Round robin singolare (non prima delle ore 20:30)

Mercoledì 18 novembre

Round robin doppio (a partire dalle ore 11:30)

Round robin singolare (non prima delle ore 14:00)

Round robin doppio (non prima delle ore 18:00)

Round robin singolare (non prima delle ore 20:30)

Giovedì 19 novembre

Round robin doppio (a partire dalle ore 11:30)

Round robin singolare (non prima delle ore 14:00)

Round robin doppio (non prima delle ore 18:00)

Round robin singolare (non prima delle ore 20:30)

Venerdì 20 novembre

Round robin doppio (a partire dalle ore 11:30)

Round robin singolare (non prima delle ore 14:00)

Round robin doppio (non prima delle ore 18:00)

Round robin singolare (non prima delle ore 20:30)

Sabato 21 novembre

Semifinale doppio (a partire dalle ore 12:00)

Semifinale singolare (non prima delle ore 14:30)

Semifinale doppio (non prima delle ore 18:00)

Semifinale singolare (non prima delle ore 20:30)

Domenica 22 novembre

Finale doppio (a partire dalle ore 15:00)

Finale singolare (non prima delle ore 18:00)

ATP Finals 2026: i favoriti e le possibilità di Cobolli

Da un parte, nel Gruppo McEnroe, ci saranno Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Dall’altra, nel Gruppo Lendl, toccherà a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. Vediamo i dettagli.

GRUPPO LENDL

Testa a testa generali: Alcaraz-Medvedev 7-3, Alcaraz-Cobolli 2-0, Alcaraz-Tiafoe 2-1, Cobolli-Medvedev 1-2, Cobolli-Tiafoe 1-4, Medvedev-Tiafoe 6-3*.

Testa a testa nel 2026: Alcaraz-Medvedev 1-1, Alcaraz-Cobolli 0-0, Alcaraz-Tiafoe 0-0, Cobolli-Medvedev 1-0, Cobolli-Tiafoe 1-2, Medvedev-Tiafoe 1-1.

Carlos Alcaraz ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi, conquistando gli Australian Open e completando così il Career Grand Slam a soli 22 anni. Poi però si è dovuto fermare in primavera, quando l’infortunio al polso registrato a Barcellona l’ha tenuto fuori addirittura quattro mesi e mezzo. Nell’ultima parte di stagione sta però ritrovando il suo miglior livello ed è il chiaro favorito di questo torneo. Le ultime settimane infatti lo raccontano chiaramente. Dallo US Open in poi ha perso solo una partita, vincendo i titoli a Tokyo, Vienna e al Masters di Parigi. Finisce in un girone dove è avanti con tutti negli scontri diretti e dove sulla carta è davvero il chiaro favorito. A Torino insomma si presenta per vendicare la sconfitta subita in finale lo scorso anno con Sinner e per aggiungere uno dei pochi tornei che ancora mancano alla sua collezione (questo, Masters Sghanghai e Masters Canada). Con il trionfo agli Australian Open, Alcaraz è diventato il più giovane giocatore della storia a completare il Career Grand Slam, riuscendoci a 22 anni.

Partecipazioni alle Finals: quinta.

Miglior risultato: finalista nel 2025.

Altri risultati: semifinale nel 2023, round robin nel 2024. Nel 2022 si era qualificato ma aveva dovuto rinunciare per infortunio.

Bilancio alle Finals: 7 vittorie e 5 sconfitte.

Bilancio stagionale 2026: 42 vittorie e 5 sconfitte.

Bilancio stagionale contro quelli del suo girone: 1 vittoria e 1 sconfitta.

Dopo aver saltato l’edizione del 2025, Daniil Medvedev ritrova le ATP Finals per la settima volta in carriera. Il russo, campione nel 2020 e finalista dodici mesi più tardi, ha vissuto una stagione di rilancio, tornando a superare quota 50 vittorie e conquistando quattro titoli. Termina in un girone però abbastanza complicato. Avrebbe senza dubbio preferito pescare Zverev e non Alcaraz; così come forse avrebbe preferito Fils a Cobolli, battuto due volte su due in carriera – mentre quest’anno con Flavio il buon Medvedev ci ha perso a Madrid. Detto questo, appunto, Medvedev ultimamente si è ritrovato, specie al servizio. Anche se le sue recenti dichiarazioni fatte a Parigi- “vorrei andare in vacanza ma devo giocare ancora un torneo” – non sembra quelle di uno che si presenterà a Torino con piani bellicosi. Mai fidarsi, però, del russo. presentarsi col più combattivo degli atteggiamenti. Nel 2026 Medvedev ha conquistato quattro titoli, eguagliando il numero di trofei vinti in una singola stagione per la quarta volta in carriera.

Partecipazioni alle Finals: settima.

Miglior risultato: vincitore nel 2020.

Altri risultati: finale nel 2021, semifinale nel 2023, round robin nel 2019, 2022 e 2024.

Bilancio alle Finals: 12 vittorie e 11 sconfitte.

Bilancio stagionale 2026: 52 vittorie e 20 sconfitte.

Bilancio stagionale contro quelli del suo girone: 2 vittorie e 3 sconfitte.

Prima qualificazione alle ATP Finals per Flavio Cobolli, che avrà addosso il peso mediatico di provare a far dimenticare Sinner. Non pesca bene Flavio, ovviamente, che tra Zverev e Alcaraz finisce nel lato del più forte: ossia quello dello spagnolo. La qualificazione però non è impossibile. Toccherà replicare la prestazione di Madrid contro Medvedev, e provare a mettere un freno a un Tiafoe con cui è sotto nei precedenti sia a livello generale che delle partite giocate quest’anno. Nel Gruppo Lendl insomma sembra esserci un primo ‘scontato’ e poi un’opportunità per tutti gli altri tre, nonostante Flavio sia quello che a queste Finals arrivi avendo vinto meno partite di tutti e avendo perso più partite di tutti. Nel 2026 Cobolli è diventato il terzo giocatore nato negli anni Duemila, dopo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, a raggiungere una finale Slam.

Partecipazioni alle Finals: prima.

Risultati precedenti: nessuno.

Bilancio alle Finals: 0 vittorie e 0 sconfitte.

Bilancio stagionale 2026: 36 vittorie e 24 sconfitte.

Bilancio stagionale contro quelli del suo girone: 2 vittorie 2 sconfitte.

Per Frances Tiafoe quella di Torino è la prima partecipazione alle ATP Finals. Arriva a Torino reduce da un finale di stagione tutt’altro che brillante dal punto dei risultati; a cui va aggiunta però una discreta sfortuna nei vari sorteggi che dallo US Open in poi gli hanno regalato partite complicatissime per i più svariati motivi. Potrebbe essere uno dei più freschi proprio per quanto giocato poco nelle ultime settimane: con Cobolli è avanti nei precedenti; e con Medvedev è 1-1 quest’anno. Il suo tennis esplosivo e la capacità di sapersi esaltare in determinati contesti potrebbero anche essere un fattore. Certo, quasi tutti i punti della sua Race 2026 li ha fatti sul cemento outdoor nordamericano. Però resta una bella mina vagante per tutti.

Partecipazioni alle Finals: prima.

Risultati precedenti: nessuno.

Bilancio alle Finals: 0 vittorie e 0 sconfitte.

Bilancio stagionale 2026: 44 vittorie e 21 sconfitte.

Bilancio stagionale contro quelli del suo girone: 3 vittorie e 2 sconfitte.

GRUPPO MCENORE

Testa a testa generali: Zverev-Shelton 6-0, Zverev-Fils 5-2, Zverev-Jodar 1-0, Shelton-Fils 2-1*, Shelton-Jodar 0-0, Fils-Jordar 1-2.

Testa a testa nel 2026: Zverev-Shelton 1-0, Zverev-Fils 1-0, Zverev-Jodar 1-0, Shelton-Fils 0-0, Shelton-Jodar 0-0, Fils-Jordar 1-2.

Alexander Zverev arriva alle ATP Finals per la nona volta in carriera, forte di una stagione che lo ha portato per la prima volta al vertice del tennis mondiale. Il tedesco ha conquistato il suo primo titolo Slam al Roland Garros, battendo proprio Flavio Cobolli in finale, e ha successivamente raggiunto l’ultimo atto anche a Wimbledon, prima di trovare addirittura il bis-Slam allo US Open. Si è fatta grande ironia sul suo essere arrivato al n°1 al temine di una stagione in cui ha vinto 3 partite e ne ha perse 9 contro i Top 10, ma occhio a cosa è successo nel girone: Zverev è avanti con tutti nei testa a testa sia generali che di quest’anno. Insomma, il favorito per passare il turno resta lui. Anche perché questo torneo l’ha già vinto due volte in carriera. Nel 2026 Zverev ha finalmente cancellato uno dei grandi rimpianti della sua carriera, conquistando il primo Slam dopo aver perso le prime tre finali Major disputate.

Partecipazioni alle Finals: nona.

Miglior risultato: vincitore nel 2018 e nel 2021.

Altri risultati: semifinale nel 2019 e nel 2024, round robin nel 2017, 2020, 2023 e 2025.

Bilancio alle Finals: 18 vittorie e 12 sconfitte.

Bilancio stagionale 2026: 65 vittorie e 18 sconfitte.

Bilancio stagione contro quelli del suo girone: 3 vittorie e 0 sconfitte.

Seconda partecipazione consecutiva alle ATP Finals per Ben Shelton, che nel giro di dodici mesi ha consolidato il proprio status tra i migliori interpreti del tennis mondiale. Il mancino statunitense ha vissuto un’annata particolarmente brillante, raggiungendo la sua prima finale Slam agli US Open e conquistando quattro titoli, tra cui il Masters 1000 canadese di Montreal. A Torino arriva forte anche della finale conquistata e ben giocata a Parigi con Alcaraz, che gli ha mostrato quanto in fondo non sia così lontano dai migliori. Il problema resta infatti fare proprio quell’ultimo step: Shelton ha 19 sconfitte su 20 contro i Top 3 in carriera. Un dato che dovrà provare a invertire già qui a Torino se vorrà avere ambizioni di gloria. Nel 2026 Shelton ha conquistato quattro trofei su tutte le superfici: il cemento di Dallas, la terra di Monaco di Baviera, l’erba di Stoccarda e di nuovo il cemento di Montreal.

Partecipazioni alle Finals: seconda consecutiva.

Miglior risultato: round robin nel 2025.

Bilancio alle Finals: 0 vittorie e 3 sconfitte.

Bilancio stagionale 2026: 45 vittorie e 19 sconfitte.

Bilancio stagionale contro quelli del suo girone: 0 vittorie e 1 sconfitta.

Prima apparizione alle ATP Finals anche per Arthur Fils, che dopo una stagione iniziata in ritardo a causa dei guai fisici è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto. Il francese ha compiuto un salto di qualità importante, vincendo il suo primo Masters 1000 a Cincinnati e aggiungendo al palmarès il titolo di Barcellona. Sarà il primo rappresentante francese alle Finals dal 2016, quando a partecipare fu Gaël Monfils, Fils termina in un girone in cui può avere ambizioni serie considerando l’esplosività e il tipo di tennis. Tutto sta però nelle sue condizioni fisiche. Dal titolo proprio a Cincinnati ha combinato pochino, perdendo anche con avversari meno quotati di lui e dando sempre di avere qualche noia dal punto di vista fisico. Nel 2026 Fils ha raggiunto almeno la semifinale in tre Masters 1000 nella stessa stagione: Miami, Madrid e Cincinnati.

Partecipazioni alle Finals: prima.

Risultati precedenti: nessuno.

Bilancio alle Finals: 0 vittorie e 0 sconfitte.

Bilancio stagionale 2026: 41 vittorie e 16 sconfitte.

Bilancio stagionale contro quelli del suo girone: 1 vittoria e 3 sconfitte.

Rafa Jodar è stata la grande sorpresa della stagione. Il ventenne spagnolo si è imposto all’attenzione internazionale con una crescita rapidissima, quasi devastante. Jodar ha bruciato record di precocità su record, partendo a gennaio fuori dai primi 150 del mondo e scalando la classifica fino a entrare in Top 10 e qualificarsi a Torino al primo anno intero nel Tour. Capita, per altro, in un girone dove può dire la sua. Perché se è vero che ha perso con Zverev è avanti 2-1 con Fils; e con Shelton non ha mai giocato. Le sue doti in risposta potranno essere un tema su una superficie che solitamente a Torino si prospetta come tra le più veloci della stagione.

Partecipazioni alle Finals: prima.

Risultati precedenti: nessuno.

Bilancio alle Finals: 0 vittorie e 0 sconfitte.

Bilancio stagionale 2026: 58 vittorie e 20 sconfitte.

Bilancio stagionale contro quelli del suo girone: 2 vittorie e 2 sconfitte.

Quote Antepost: chi vincerà l’ATP Finals 2026

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle ATP Finals 2026 di tennis a Torino.

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