Al via domenica 8 novembre, le “nuove” WTA Finals di Indian Wells vedranno ai nastri di partenza le otto tenniste e le otto coppie di doppio femminile più forti del mondo. WTA Finals 2026.

WTA Finals 2026: il sorteggio nel singolare

Il quadro delle WTA Finals 2026 di tennis è completo. Dall’8 al 15 novembre, l’Indian Wells Tennis Garden ospiterà l’ultimo grande appuntamento della stagione di tennis femminile. Il sorteggio ha distribuito le protagoniste in due gruppi di grande spessore tecnico.

A guidare il Gruppo 1 sarà Elena Rybakina, numero uno del seeding e protagonista di una stagione che l’ha consacrata ai vertici del tennis mondiale. La kazaka dovrà affrontare due delle principali esponenti del tennis statunitense, Coco Gauff e Jessica Pegula, entrambe particolarmente efficaci sulle superfici rapide. A completare il quartetto ci sarà Linda Noskova, giovane talento ceco che, grazie alla sua capacità di alternare potenza e aggressività, potrebbe inserirsi nella lotta per la qualificazione. Un 2026 da ricordare per lei, visto il successo a Wimbledon.

Il Gruppo 2 propone invece un confronto tra potenza, solidità e varietà tattica. Aryna Sabalenka, seconda testa di serie e campionessa in carica di Indian Wells, parte con ambizioni importanti. La bielorussa dovrà però fare i conti con Mirra Andreeva, una delle giovani più interessanti del panorama internazionale, capace di combinare personalità e notevole sensibilità tecnica. A completare il gruppo saranno Elina Svitolina e Karolina Muchova, due giocatrici che fanno della gestione tattica e della capacità di adattamento i propri principali punti di forza. Svitolina può contare su una straordinaria solidità difensiva, mentre Muchova dispone di un repertorio particolarmente ampio, fatto di variazioni, smorzate e colpi in back che le consentono di spezzare il ritmo delle avversarie.

Regolamento e calendario completo

Il regolamento prevede una fase a gironi nella quale ogni giocatrice affronterà le altre tre componenti del proprio gruppo. Soltanto le prime due classificate accederanno alle semifinali, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Gruppo Viola (Rybakina, Gauff, Pegula, Nosková)

Domenica 8 Novembre

Sessione Diurna: Elena Rybakina vs Linda Nosková

Sessione Serale: Coco Gauff vs Jessica Pegula

Martedì 10 Novembre

Sessione Diurna: Perdente Gauff/Pegula vs Perdente Rybakina/Nosková

Sessione Serale: Vincente Gauff/Pegula vs Vincente Rybakina/Nosková

Giovedì 12 Novembre

Sessione Diurna: Elena Rybakina vs Coco Gauff

Sessione Serale: Jessica Pegula vs Linda Nosková

Gruppo Arancione (Sabalenka, Andreeva, Svitolina, Muchová)

Lunedì 9 Novembre

Sessione Diurna: Elena Rybakina vs Linda Nosková (Incontro Intergrup) / Nota: Il programma ufficiale prevede l’esordio del gruppo con Aryna Sabalenka vs Karolína Muchová

(Incontro Intergrup) / Nota: Il programma ufficiale prevede l’esordio del gruppo con Sessione Serale: Mirra Andreeva vs Elina Svitolina

Mercoledì 11 Novembre

Sessione Diurna: Perdente Andreeva/Svitolina vs Perdente Sabalenka/Muchová

Sessione Serale: Vincente Andreeva/Svitolina vs Vincente Sabalenka/Muchová

Venerdì 13 Novembre

Sessione Diurna: Aryna Sabalenka vs Mirra Andreeva

Sessione Serale: Elina Svitolina vs Karolína Muchová

Fase a Eliminazione Diretta

Sabato 14 Novembre – Semifinali

Sessione Diurna (Semifinale 1): 1ª Classificata Gruppo Viola vs 2ª Classificata Gruppo Arancione

Sessione Serale (Semifinale 2): 1ª Classificata Gruppo Arancione vs 2ª Classificata Gruppo Viola

Domenica 15 Novembre – Finale

Sessione Serale (ore 16:00 locali / 01:00 italiana del 16 novembre): Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

Il sorteggio del doppio con Errani e Paolini

Sara Errani e Jasmine Paolini arrivano in California con ambizioni importanti e la consapevolezza di poter competere con le principali candidate al titolo per il Doppio alle WTA Finals 2026. Il recente successo nel WTA 500 di Tokyo ha ulteriormente consolidato le certezze della coppia, che punta a chiudere un’annata straordinaria, segnata anche dallo storico oro olimpico. Il sorteggio, tuttavia, non ha concesso particolari agevolazioni alle italiane, inserite in un Gruppo 2 che si preannuncia estremamente competitivo.

L’esordio metterà subito alla prova la tenuta tecnica e mentale di Errani e Paolini. Dall’altra parte della rete ci saranno Taylor Townsend e Katerina Siniakova, seconde teste di serie del torneo e avversarie di altissimo livello. La sfida rappresenta anche una rivincita della semifinale disputata a Indian Wells nella prima parte della stagione, un precedente che aggiunge ulteriore interesse a un confronto già ricco di contenuti tattici.

Il girone comprende inoltre Ellen Perez e Demi Schuurs, coppia capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria grazie alla propria solidità, e Cristina Bucsa insieme a Nicole Melichar-Martinez. Proprio quest’ultima rappresenta un elemento di particolare interesse nella lettura del tabellone: la statunitense ha condiviso una parte della stagione con Errani, raggiungendo due finali durante l’assenza di Paolini per infortunio. Una conoscenza reciproca che potrebbe trasformarsi in un fattore determinante nel corso della competizione.

Il Gruppo 1 presenta altrettanti motivi di interesse. Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, prime favorite del seeding, dovranno misurarsi con un insieme di coppie caratterizzate da esperienza e qualità tecnica. Tra queste spiccano Kristina Mladenovic e Guo Hanyu, Hsieh Su-Wei e Jelena Ostapenko, oltre a Elise Mertens e Zhang Shuai. Un quadro che conferma l’elevato livello del torneo e la difficoltà di individuare una favorita assoluta.

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