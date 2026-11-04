Nel secondo turno del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, Matteo Berrettini incrocia sulla propria strada il francese Ugo Humbert. Pronostico Berrettini-Humbert 4 novembre 2026.

Pronostico Berrettini-Humbert 4 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Ugo Humbert, match di tennis valido per ATP 1000 Parigi in Francia.

All’esordio nel torneo, Matteo Berrettini ha superato in tre set l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero quattordici, al quale ha annullato due match point nel folle tie-break del terzo set.

Al debutto nel torneo Ugo Humbert ha battuto in tre set, dopo una sfida molto combattuta, l’olandese Botic van de Zandschulp.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Ugo Humbert?

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali da definire). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Ugo Humbert

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Ugo Humbert

L’azzurro conduce 3-1 nel bilancio dei confronti diretti, anche se il transalpino ha vinto l’ultimo negli ottavi di Stoccolma 2025 ma Humbert sarà più riposato e potrebbe giocare uno scherzetto al romano. Chi vince stacca il pass per gli ottavi di finale contro il vincente della sfida Alcaraz-Michelsen.

PRONOSTICO: HUMBERT @1.80

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.