Pronostico Lorenzo Musetti-Alexander Zverev: analisi, quote e scommesse tennis, ATP 1000 Parigi del 04-11-2026

Pronostico Musetti-Zverev 4 novembre 2026
Pronostici Tennis
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3 Novembre 2026

Mercoledì mattina nella capitale francese torna il Masters 1000 di Tennis, ATP Parigi 2026, e Lorenzo Musetti, dopo un ottimo primo turno contro Hurcacz al 2° si trova subito contro il numero 1 al mondo, Alexander Zverev, su cui però il carrarino è avanti nei precedenti. Pronostico Musetti-Zverev 4 novembre 2026.

Pronostico Musetti-Zverev 4 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Alexander Zverev, match di tennis valido per ATP 1000 Parigi in Francia.

Prima settimana da n. 1 per il 29enne di Amburgo Alexander Zverev che è, inoltre, certo di chiudere la stagione al 1° posto grazie a un fantastico ruolino di marcia (65-17).

Dall’altra parte, il carrarino Lorenzo Musetti è stato rallentato da numerosi infortuni, ma a partire dal torneo vinto a Lione ha ricominciato a esprimere il suo miglior tennis anche se a sprazzi: nel complesso, l’ex n. 5 del ranking mondiale ha uno score di 27 vittorie su 40 partite disputate nel 2026.

Pronostico Musetti-Zverev 4 novembre 2026

Pronostico Musetti-Zverev 4 novembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Alexander Zverev?

La sfida valida per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi (Paris Masters), è in programma per mercoledì 4 novembre. La partita sarà visibile in diretta sui canali dedicati al torneo, principalmente su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201); in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Alexander Zverev
04/11/2026
22:00
Bookmaker12
1.333.25
1.333.25
1.353.25
1.343.30
1.343.30

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Alexander Zverev

Il bilancio dei confronti diretti, che vede in vantaggio il nostro connazionale per tre a due, ci porta a non escludere un Musetti un minimo competitivo e strappare anche un set, situazione che mi metterà idealmente nella condizione di vedere un match da almeno 23 games totali.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.81

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