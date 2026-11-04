Mercoledì mattina nella capitale francese torna il Masters 1000 di Tennis, ATP Parigi 2026, e Lorenzo Musetti, dopo un ottimo primo turno contro Hurcacz al 2° si trova subito contro il numero 1 al mondo, Alexander Zverev, su cui però il carrarino è avanti nei precedenti. Pronostico Musetti-Zverev 4 novembre 2026.
Pronostico Musetti-Zverev 4 novembre 2026: analisi e statistiche
Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Alexander Zverev, match di tennis valido per ATP 1000 Parigi in Francia.
Prima settimana da n. 1 per il 29enne di Amburgo Alexander Zverev che è, inoltre, certo di chiudere la stagione al 1° posto grazie a un fantastico ruolino di marcia (65-17).
Dall’altra parte, il carrarino Lorenzo Musetti è stato rallentato da numerosi infortuni, ma a partire dal torneo vinto a Lione ha ricominciato a esprimere il suo miglior tennis anche se a sprazzi: nel complesso, l’ex n. 5 del ranking mondiale ha uno score di 27 vittorie su 40 partite disputate nel 2026.
Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Alexander Zverev?
La sfida valida per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi (Paris Masters), è in programma per mercoledì 4 novembre. La partita sarà visibile in diretta sui canali dedicati al torneo, principalmente su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201); in streaming su NOW e Sky GO.
Migliori quote per Lorenzo Musetti-Alexander Zverev
Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.
|
Lorenzo Musetti-Alexander Zverev
|
04/11/2026
22:00
|Bookmaker
|1
|2
|1.33
|3.25
|1.33
|3.25
|1.35
|3.25
|1.34
|3.30
|1.34
|3.30
Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Alexander Zverev
Il bilancio dei confronti diretti, che vede in vantaggio il nostro connazionale per tre a due, ci porta a non escludere un Musetti un minimo competitivo e strappare anche un set, situazione che mi metterà idealmente nella condizione di vedere un match da almeno 23 games totali.
PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.81
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.