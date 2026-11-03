Il match di 1° turno del Masters 1000 di tennis a Parigi tra Brandon Nakashima e Matteo Berrettini è in programma martedì 3 novembre alle ore 12:30. Pronostico Berrettini-Nakashima 3 novembre 2026.

Pronostico Berrettini-Nakashima 3 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Brandon Nakashima, match di tennis valido per ATP 1000 Parigi in Francia.

Stagione migliore della carriera per il 25enne statunitense Brandon Nakashima che è entrato per la prima volta nella top 20 della classifica ATP grazie principalmente alla finale raggiunta all’Open del Canada dove si è arreso al connazionale Ben Shelton per 6-3 7-6.

Reduce dai quarti raggiunti a Vienna, dove è stato fermato da Alex De Minaur con il punteggio di 7-6 (7-4) 6-2, Matteo Berrettini spera, invece, di dare un minimo continuità ai propri risultati al termine di una stagione in cui ha un ruolino di marcia di poco superiore al 50% di vittorie: 23-20.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Brandon Nakashima?

Il match tra Berrettini e Nakashima, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi (Paris Masters), sarà trasmesso in diretta TV esclusiva su Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Sky Go e NOW. Il match è disponibile anche sulla piattaforma ufficiale del circuito, Tennis TV.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Brandon Nakashima

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Brandon Nakashima

I due giocatori si sono appena affrontati a Shanghai dove si è imposto Nakashima al termine di un confronto serrato per 7-6 (7-4) 7-5. Berrettini aveva invece vinto il primo scontro del 2022 all’Australian Open, sempre dopo una lunga battaglia, quella che ci aspettiamo anche per lo scontro di martedì a Parigi, dove diamo una leggera preferenza sul tennista a stelle e strisce.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.