Vediamo cosa ci attende per la settimana di tennis. A rubare la scena è il femminile con le WTA Finals iniziate in questi giorni a Indian Wells mentre nel maschile si gioca l’ATP Stoccolma con in campo Lorenzo Musetti. Parliamo anche del livello più basso col Challenger New Orleans che vede in gioco Bellucci e Pellegrino. Pronostici Tennis 9-15 novembre 2026.

Pronostici Tennis 9-15 novembre 2026: si giocano le WTA Finals

Abbiamo già parlato nel dettaglio delle WTA Finals in un articolo solo per la manifestazione che chiude la stagione del Tennis Femminile. Nessuna italiana è approdata al torneo singolare ma Sara Errani e Jasmine Paolini saranno in gara nel doppio.

VAI A WTA FINALS 2026

Nelle quote Aryna Sabalenka si presenta come la tennista da battere, con Coco Gauff e Mirra Andreeva prime avversarie, mentre Jessica Pegula è poco più indietro.

ATP Stoccolma 2026: Lorenzo Musetti a caccia di un altra vittoria

In programma dall’8 al 14 novembre 2026, l’ATP 250 di Stoccolma vedrà ai nastri di partenza Lorenzo Musetti, beneficiario di un bye al 1° turno. Il toscano affronterà all’esordio il vincente del match tra Leo Borg, figlio del leggendario Bjorn, e un qualificato. Per Musetti c’è la prospettiva di affrontare nei quarti la testa di serie n. 7, Ugo Humbert, finalista nell’ultima edizione dell’evento scandinavo dove venne sconfitto da Casper Ruud.

Da segnalare anche la presenza di Holger Rune nel torneo dove si è rotto il tendine d’Achille nell’ultima edizione: il danese se la vedrà con il belga Zizou Bergs, numero otto del seeding in Svezia.

MAIN DRAW ATP 250 STOCCOLMA

1° turno

Parte alta

Fritz (1) bye

Duckworth – Norrie

Rinderknech – Kecmanovic

Rune – Bergs (8)

Musetti (3) bye

Borg – Qualificato

Machac – Qualificato

Vallejo – Humbert (7)

Parte bassa

Michelsen (6) – Hanfmann

E. Ymer – J.M. Cerundolo

Qualificato – Halys

Tabilo (4) bye

Etcheverry (5) – Dahlin

Tirante – Munar

Van Assche – Qualificato

Ruud (2) bye

POSSIBILE CAMMINO LORENZO MUSETTI

1° turno: bye

2° turno: Leo Borg o Qualificato

Quarti: Ugo Humbert o Tomas Machac

Semifinale: Taylor Fritz o Zizou Bergs o Holger Rune o Arthur Rinderknech o Cameron Norrie

Finale: Casper Ruud o Alejandro Tabilo o Alex Michelsen

QUOTE ATP 250 STOCCOLMA 2026

Secondo le lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del ATP Stoccolma è Taylor Fritz il favorito su Casper Ruud ma poi arriva il nostro Lorenzo Musetti con Alex Michelsen. In seconda fascia, più staccati in doppia cifra, troviamo Holger Rune ed Ugo Humbert.

Challenger New Orleans 2026: ci sono Bellucci e Pellegrino

In programma dall’8 al 15 novembre 2026, l’ATP Challenger 125 di New Orleans vedrà tre tennisti italiani al via: Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino ammessi direttamente al tabellone principale, mentre Luca Nardi partirà dalle qualificazioni. Sulla carta, è il pugliese ad avere l’accoppiamento peggiore, dovendosela vedere con il padrone di casa Benjamin Bonzi che quest’anno ha strappato un set a Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid.

TABELLONE QUALIFICAZIONI CHALLENGER NEW ORLEANS

Pavlovic (1) – Grenier

Vandermeersch – Krumich (8)

Butvilas (2) – Obradovic

Rolland De Ravel – Gombos (12)

Houkes (3) – Catry

Gobat – Sanchez Quilez (9)

Nardi (4) – Donski

Livet Novirichka – Ritschard (7)

Gadamauri (5) – Ursu

Freiere Da Silva – Blanchet (11)

Hemery (6) – Ghazouani Durand

Delage – Poullain (10)

MAIN DRAW CHALLENGER NEW ORLEANS 2026

Parte alta

Baez (1) – Glinka

Mochizuki – qualificato

Rodionov – Martinez

Martineau – Gaston (8)

Bellucci (3) – Qualificato

Budkov Kjaer – Gueymard Wayenburg

Svrcina – Sachko

Virtanen – Prizmic (5)

Parte bassa

Bonzi (6) – Pellegrino

Mpetshi Perricard – Gentzsch

Basavareddy – Herbert

Qualificato – Jacquet (4)

Piros (7) – Qualificato

Tabur – Neumayer

Lajovic – Qualificato

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