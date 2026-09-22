Pronostico Lorenzo Sonego-James Duckworth: analisi guida tv, quote e scommesse tennis ATP Chengdu 2026

Pronostico Sonego-Duckworth 24 settembre 2026
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22 Settembre 2026

Nella notte tra mercoledì e giovedì inizia il torneo di Tennis ATP 250 Chengdu di Lorenzo Sonego che inizierà la sua corsa cinese da favorito su James Duckworth. Pronostico Sonego-Duckworth 24 settembre 2026.

Pronostico Sonego-Duckworth 24 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-James Duckworth match di tennis valido per ATP 250 Chengdu 2026 in Cina.

Lorenzo Sonego, numero 86 del ranking ATP, arriva a Chengdu dopo un periodo non semplice. Agli US Open l’azzurro ha dato battaglia ad Alexander Zverev, numero 1 del seeding, trascinandolo fino al quinto set prima di arrendersi 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-5, 6-4 dopo quasi cinque ore. A Winston-Salem, invece, aveva raggiunto gli ottavi battendo Pierre-Hugues Herbert e Adrian Mannarino, prima di perdere proprio contro Duckworth 7-5, 6-3. L’ultimo impegno del 31enne è stato poi sulla terra di Genova, dove è stato eliminato al primo turno del Challenger da Francesco Passaro: 6-3, 4-6, 6-4.

James Duckworth arriva invece dalla semifinale di Winston-Salem, torneo nel quale ha battuto anche Sonego, prima di fermarsi contro Arthur Fery. Agli US Open l’australiano ha superato Matteo Arnaldi al primo turno in cinque set, per poi perdere contro Yibing Wu al secondo.

Pronostico Sonego-Duckworth 24 settembre 2026

Pronostico Sonego-Duckworth 24 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-James Duckworth?

Gli ATP 250 di Hangzhou e Chengdu 2026 saranno trasmessi in Italia sui canali Sky Sport, con la diretta streaming disponibile su NOW.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-James Duckworth

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Sonego-James Duckworth
24/09/2026
22:00
Bookmaker12
1.602.20
1.652.11
1.652.15
1.672.10
1.652.15

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-James Duckworth

Il bilancio complessivo è favorevole a Sonego per 2-1. Il torinese ha vinto i primi due confronti, a Wimbledon nel 2021 e a Eastbourne nel 2022. L’ultimo precedente, però, sorride a Duckworth: negli ottavi di Winston-Salem il numero 65 del mondo si è imposto 7-5, 6-3. Sarà quindi il secondo confronto stagionale tra i due sul cemento.

PRONOSTICO: VITTORIA SONEGO @1.67

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