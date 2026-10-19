Pronostici Tennis: il programma della settimana e gli azzurri in campo con ATP Lione, Bruxelles, Almaty e WTA Ningbo

Pronostici Tennis 19-25 ottobre 2026. I tornei della settimana con ATP Lione, Bruxelles, Almaty e WTA Ningbo.
Pronostici Tennis
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19 Ottobre 2026

Tanti italiani in campo nei tornei di questa settimana di tennis. Nel maschile si giocano gli ATP 250 di Lione, Bruxelles e Almaty mentre in campo femminile va in scena il WTA 500 Ningbo con Jasmine Paolini unica rappresentante azzurra. Pronostici Tennis 19-25 ottobre 2026.

Pronostici Tennis 19-25 ottobre 2026: i tornei della settimana

Questa settimana il Tennis torna nel vecchio continente per la stagione indoor europea e si giocheranno i tornei maschili ATP 250 Lione, dove è concentrata la maggioranza dei tennisti azzurri, ATP 250 Bruxelles, dove si mettono alla prova i giovani Cinà e Guerrieri rientrati nel main draw dalle qualificazioni, e ATP 250 Almaty dopo Mattia Bellucci cerca un altra bella prova dopo il successo al Challenger della settimana scorsa. 

Nel femminile segnaliamo solo il WTA 500 Ningbo, dove tra l’altro avremo una sola rappresentante azzurra, Jasmine Paolini, che anche nell’ultimo torneo ha fatto qualche piccolo passo in avanti, ma è ben lontana dalla forma in cui l’avevamo apprezzata la passata stagione, quando era rientrata stabilmente nella top-10 mondiale da cui ora è molto distante.

ATP 250 Lione, italiani e tabellone completo

In programma dal 19 al 25 ottobre 2026, l’ATP 250 di Lione vede cinque azzurri ammessi al main draw dell’appuntamento sul veloce indoor francese. Flavio Cobolli beneficerà di un bye all’esordio per, poi, affrontare il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e Martin Landaluce al 2° turno; la scena viene, però, presa dal derby tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà con il giovane atleta di casa Moise Kouamé. Un giocatore proveniente dalle qualificazioni, infine, per Matteo Berrettini che si trova nel quarto di Cobolli.

Parte alta

Cobolli (1) bye

Wawrinka – Landaluce

Berrettini – Qualificato

Medjedovic – Nakashima (5)

Vacherot (3) bye

Van Assche – Qualificato

Sonego – Kouamé

Arnaldi – Musetti (6)

Parte bassa

Humbert (7) – Moutet

Faria – Balshaw

Bonzi – Norrie

Paul (4) bye

Fery (8) – Qualificato

Altmaier – Droguet

Qualificato – Baez

Fritz (2) bye

Matteo Berrettini, non ricompreso tra le otto teste di serie sul veloce indoor francese. Il romano se la vedrà all’esordio con un qualificato e, nel caso riesca ad avanzare in questo appuntamento, potrebbe trovare Flavio Cobolli nei quarti di finale.

PERCORSO MATTEO BERRETTINI

1° turno: Qualificato
2° turno: Brandon Nakashima o Hamad Medjedovic
Quarti: Flavio Cobolli
Semifinale: Valentin Vacherot o Lorenzo Musetti
Finale: Taylor Fritz o Tommy Paul o Ugo Humbert

Lorenzo Musetti, testa di serie n. 6 in Francia dove affronterà il connazionale Matteo Arnaldi all’esordio. In caso di successo, il carrarino potrebbe trovare un altro italiano al 2° turno qualora Lorenzo Sonego riesca a battere il giovane atleta di casa Moise Kouamé.

PERCORSO LORENZO MUSETTI

1° turno: Matteo Arnaldi
2° turno: Lorenzo Sonego o Moise Kouamé
Quarti: Valentin Vacherot o Luca Van Assche
Semifinale: Flavio Cobolli o Brandon Nakashima o Matteo Berrettini
Finale: Taylor Fritz o Tommy Paul o Ugo Humbert

Lorenzo Sonego, non è tra le otto teste di serie in Francia dove affronterà il giovane beniamino di casa, Moise Kouamé, all’esordio. In caso di successo, il torinese si troverebbe certamente di fronte un connazionale: il vincente del derby italiano tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

PERCORSO LORENZO SONEGO

1° turno: Moise Kouamé
2° turno: Lorenzo Musetti o Matteo Arnaldi
Quarti: Valentin Vacherot o Luca Van Assche
Semifinale: Flavio Cobolli o Brandon Nakashima o Matteo Berrettini
Finale: Taylor Fritz o Tommy Paul o Ugo Humbert

Flavio Cobolli è la testa di serie n. 1 del tabellone principale per cui beneficia di un bye all’esordio. Il primo avversario del romano, a caccia di punti pesanti per qualificarsi alle ATP Finals di Torino uscirà dal vincente del match tra lo svizzero Stan Wawrinka e lo spagnolo Martin Landaluce con la prospettiva di trovare il suo grande amico Matteo Berrettini nei quarti.

PERCORSO FLAVIO COBOLLI

1° turno: bye
2° turno: Stan Wawrinka o Martin Landaluce
Quarti: Brandon Nakashima o Hamad Medjedovic o Matteo Berrettini
Semifinale: Valentin Vacherot o Lorenzo Musetti
Finale: Taylor Fritz o Tommy Paul o Ugo Humbert

Pronostici Tennis 19-25 ottobre 2026. I tornei della settimana con ATP Lione, Bruxelles, Almaty e WTA Ningbo.

Pronostici Tennis 19-25 ottobre 2026

ATP Almaty: italiani in gioco

In programma dal 19 al 25 ottobre, l’ATP 250 di Almaty vedrà la presenza di Mattia Bellucci, non ricompreso tra le otto teste di serie con il n. 6 del seeding, Tomas Etcheverry, suo primo avversario in Kazakistan. I due tennisti si sono affrontati quest’anno sulla terra rossa del Foro Italico con l’affermazione a sorpresa del mancino di Busto Arsizio con il punteggio di 5-7 6-2 6-3. In gioco in Turchia ci sarà anche Luciano Darderi che ha il bye al primo turno ed esordirà anche in doppio con Etcheverry.

PERCORSO MATTIA BELLUCCI

1° turno: Tomas Etcheverry
2° turno: Terence Atmane o Rinky Hijikata
Quarti: Daniil Medvedev
Semifinale: Alexander Bublik o Karen Khachanov
Finale: Luciano Darderi o Andrey Rublev o Stefanos Tsitsipas

ATP Bruxelles: gli italiani in campo in Belgio

Sono due gli azzurri in campo lunedì 19 ottobre per il 1° turno del tabellone principale dell’ATP 250 di Bruxelles, arrivati dopo essere passati dalle qualificazioni: Federico Cinà e Andrea Guerrieri. Il 19enne palermitano inaugurerà il programma sul campo centrale alle ore 12:00 contro l’esperto spagnolo Jaume Munar, mentre il 27enne reggiano sarà opposto ad Alex Michelsen non prima delle 15:30.

Bravissimo il 19enne siciliano a superare le qualificazioni in Belgio dove ha eliminato Joel Schwaerzler per 6-3 7-6 (7-4) e Remy Bertola con il punteggio di 3-6 7-6 (8-6) 7-6 (7-4), dimostrandosi glaciale nei tre tie-break giocati e vinti; in corsa per la qualificazione alle Next Gen ATP Finals in programma a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre 2026, il nostro connazionale ha un ruolino di marcia di tutto rispetto in questa stagione: 37-26. Dall’altra parte, il 29enne iberico Jaume Munar è stato rallentato da un infortunio nella prima parte dell’anno e, nel complesso ha uno score non eccelso nel 2026 con 20 vittorie e altrettante sconfitte; va, però, segnalato che, nel corso della trasferta.

WTA Ningbo: italiane e tabellone completo

In programma dal 19 al 25 ottobre 2026, il WTA 500 Ningbo vedrà ai nastri di partenza Jasmine Paolini, unica italiana in gara in singolare e opposta all’esordio alla ucraina Anhelina Kalinina. In caso di successo, la 30enne toscana affronterà Iva Jovic, testa di serie n. 4 in Cina e beneficiaria di un bye al 1° turno. Ecco il possibile percorso di Jasmine:

1° turno: Anhelina Kalinina
2° turno: Iva Jovic
Quarti: Diana Shnaider o Alexandra Eala
Semifinale: Elena Rybakina o Belinda Bencic o Jelena Ostapenko
Finale: Iga Swiatek o Marta Kostyuk o Sorana Cirstea

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