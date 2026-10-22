Pronostico Flavio Cobolli-Stan Wawrinka: analisi, quote e scommesse tennis, ottavi ATP 250 Lione del 22-10-2026

Pronostico Cobolli-Wawrinka 22 ottobre 2026
Pronostici Tennis
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22 Ottobre 2026

In Francia scende in campo Flavio Cobolli nel match col 41enne Stan Wawrinka per il 2° turno, valido come ottavo di finale del ATP 250 Lione. Pronostico Cobolli-Wawrinka 22 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Wawrinka 22 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Stan Wawrinka: match di tennis valido per ATP 250 Lione in Francia.

In serie negativa da quattro incontri, il n. 6 della classifica ATP, Flavio Cobolli spera di sbloccarsi in Francia dove ha deciso di giocare per tornare a muovere il proprio ranking e avvicinarsi alla prima storica qualificazione alle ATP Finals di Torino, occupando al momento la quinta posizione nella Race.

Dall’altra parte, il tre volte campione Slam, Stan Wawrinka, è al penultimo torneo di una splendida carriera che chiuderà la prossima settimana nel torneo di casa a Basilea, ma nel frattempo ha ottenuto una sorprendente vittoria ai danni del 20enne Martin Landaluce, piegato in volato con il punteggio di 6-3 6-7 (2-7) 7-6 (7-5).

Pronostico Cobolli-Wawrinka 22 ottobre 2026

Pronostico Cobolli-Wawrinka 22 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Stan Wawrinka?

valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Lione 2026, si può vedere in diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW, Sky Go e sulla piattaforma ufficiale Tennis TV.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Stan Wawrinka

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Stan Wawrinka
22/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.333.25
1.333.25
1.353.25
1.343.30
1.343.30

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Stan Wawrinka

Wawrinka non va sottovalutato, riteniamo che le energie spese con l’iberico saranno difficili da recuperare per il 41enne elvetico, privo nell’occasione del giorno di riposo. Favoriamo Cobolli che inoltre ha vinto i 2 precedenti in carriera contro lo svizzero, seppure entrambi a fatica.

PRONOSTICO: COBOLLI -3.5 @1.98

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