Nella notte tra mercoledì e giovedì inizia un altro torneo cinese di tennis, l’ATP Hangzhou 2026 che vedrà in campo il nostro Mattia Bellucci esordire da sfavorito contro Kamil Majchrzak. Pronostico Bellucci-Majchrzak 24 settembre 2026.

Pronostico Bellucci-Majchrzak 24 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Mattia Bellucci-Kamil Majchrzak match di tennis valido per ATP 250 Hangzhou 2026 in Cina.

Mattia Bellucci riparte dal secondo turno raggiunto agli US Open. A New York il mancino ha superato al debutto il qualificato Zsombor Piros in tre set, prima di trovare sulla sua strada Taylor Fritz, che lo ha battuto 6-0, 6-1, 6-1. Prima dello Slam aveva raggiunto i sedicesimi di finale a Winston-Salem: dopo aver superato Martin Landaluce, Bellucci si è arreso a Luciano Darderi in tre set, 6-2, 4-6, 6-2.

Kamil Majchrzak arriva invece dal secondo turno degli US Open. Il polacco ha battuto Hamad Medjedovic al debutto, prima di essere eliminato da Valentin Vacherot in quattro set. La stagione di Majchrzak aveva già vissuto un momento importante a giugno, con la vittoria del suo primo titolo ATP a ‘s-Hertogenbosch contro Alex de Minaur.

Guida TV Tennis: dove vedere Mattia Bellucci-Kamil Majchrzak?

Gli ATP 250 di Hangzhou e Chengdu 2026 saranno trasmessi in Italia sui canali Sky Sport, con la diretta streaming disponibile su NOW.

Migliori quote per Mattia Bellucci-Kamil Majchrzak

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Kamil Majchrzak

C’è un precedente e sorride all’azzurro. Bellucci e Majchrzak si sono affrontati nel turno decisivo delle qualificazioni dello US Open 2024: il tennista italiano si impose 6-3, 6-3, conquistando il pass per il main draw dello Slam newyorkese. Majchrzak è arrivato in Cina all’ultimo momento e questo potrebbe incidere sul suo rendimento, puntiamo sull’azzurro da underdog.

PRONOSTICO: VITTORIA BELLUCCI @2.18

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