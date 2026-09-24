Ottavi di finale del ATP 250 Chengdu di Tennis, che inizia la serie di tornei asiatica. Lorenzo Sonego è stato perfetto al primo turno, e ora sfiderà Jenson Brooksb in un match inedito tra due tennisti che non si sono mai incrociati prima in carriera. Pronostico Sonego-Brooksby 25 settembre 2026.

Pronostico Sonego-Brooksby 25 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Jenson Brooksby match di tennis valido per ATP 250 Chengdu 2026 in Cina.

Lorenzo Sonego ha mostrato un’eccellente forma al debutto sconfiggendo James Duckworth con un solido 6-4, 6-4, sfoderando ben 10 ace e senza concedere alcuna palla break. Il piemontese cercherà di fare la partita facendo affidamento sulle sue armi principali: la pesantezza del diritto e l’efficacia della prima di servizio, apparsa molto centrata nel turno precedente.

Jenson Brooksby è un giocatore atipico, noto per le sue straordinarie doti difensive. Al primo turno l’americano non ha avuto problemi superando per 2 set a 0 l’argentino Baez.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Jenson Brooksby?

Il match valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Chengdu 2026 sul cemento all’aperto, si giocherà venerdì 25 settembre 2026 a partire dalle ore 09:00 italiane. I canali di riferimento sono Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201). I singoli campi secondari sono accessibili tramite il tasto verde del telecomando su Sky Sport Plus. In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Jenson Brooksby

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Jenson Brooksby

Non ci sono precedenti ufficiali nel circuito maggiore tra Jenson Brooksby e Lorenzo Sonego. Quella di Chengdu sarà la loro prima sfida assoluta in carriera. Visto il gioco difensivo di Brooksby e le quote che vedono un match equilibrato, andiamo su una sfida prolungata e da Over tra questi due tennisti.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.83

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