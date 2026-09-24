Pronostico Federico Cinà-Alexandre Muller: analisi e scommesse tennis, ottavi di finale ATP 250 Chengdu 2026

Pronostico Cinà-Muller 25 settembre 2026
Pronostici Tennis
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24 Settembre 2026

Da ripescato agli ottavi di finale del ATP 250 Chengdu 2026 di tennis, questo il percorso del giovane siciliano Federico Cinà che nella notte tra giovedì e venerdì si gioca le sue chance, da favorito, contro il francese Alexandre Muller. Pronostico Cinà-Muller 25 settembre 2026.

Pronostico Cinà-Muller 25 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Federico Cinà-Alexandre Muller match di tennis valido per ATP 250 Chengdu 2026 in Cina.

Il diciottenne palermitano Federico Cinà, ripescato in tabellone come lucky loser, ha sfruttato alla grande l’occasione superando al primo turno l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Giocherà con la mente libera e senza la pressione del pronostico. Il suo tennis è moderno, fatto di accelerazioni aggressive da fondo campo.

Alexandre Müller risponde con un ottimo momento di forma dopo aver eliminato al debutto il connazionale Kouamé con un netto 6-3, 6-0. Il francese è un giocatore solido, molto regolare e tatticamente ordinato.

Pronostico Cinà-Muller 25 settembre 2026

Pronostico Cinà-Muller 25 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Federico Cinà-Alexandre Muller?

Il match si giocherà venerdì 25 settembre 2026 sul cemento all’aperto. L’orario esatto dipenderà dal programma ufficiale (l’inizio della sessione di gioco è previsto dalle ore 07:00 o 09:00 italiane). I canali di riferimento sono Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201). Tutti i campi secondari sono accessibili premendo il tasto verde del telecomando su Sky Sport Plus. In Streaming su SKY GO e NOW.

Migliori quote per Federico Cinà-Alexandre Muller

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Federico Cinà-Alexandre Muller
25/09/2026
22:00
Bookmaker12
1.582.30
1.572.35
1.572.27
1.582.30
1.582.30

Le nostre scommesse su Federico Cinà-Alexandre Muller

Non ci sono precedenti nel circuito maggiore ATP tra questi due tennisti che però si sono già incrociati a livello Challenger/Qualificazioni a inizio anno a Marrakech, ma questo a Chengdu rappresenta il loro primo vero esame in un tabellone principale del circuito maggiore. Le quote sono tutte per il giovane azzurro, ma a nostro avviso Muller potrà giocarsela dopo aver già battuto Cinà nel precedente marocchino di inizio anno per 2 set a 0.

PRONOSTICO: MULLER +2.5 @1.85

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