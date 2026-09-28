Continua la tournee asiatica del grande tennis con i tornei ATP e WTA che questa settimana interessano Tokyo e Pechino, con alcuni protagonisti azzurri molto attesi, su tutti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini in Cina mentre Carlos Alcaraz torna in campo da favorito in Giappone. Pronostici Tennis 28 settembre-4 ottobre 2026.
Pronostici Tennis 28 settembre-4 ottobre 2026: i tornei di questa settimana
In programma dal 30 settembre al 6 ottobre 2026, il tabellone principale dell’ATP 500 di Tokyo vedrà al via quattro tennisti italiani: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il seeding sarà, inoltre, guidato dal campione in carica Carlos Alcaraz che avrà un ostacolo non banale all’esordio rappresentato da Alex Michelsen, capace di raggiungere i quarti agli ultimi US Open; da segnalare anche la presenza di Holger Rune, al primo torneo nel circuito dopo il rientro in campo avvenuto in Coppa Davis.
In programma anche ATP 500 di Pechino che vedrà un solo nostro connazionale ai nastri di partenza: si tratta di Flavio Cobolli che affronterà il russo Roman Safiullin al 1° turno. Torneo comunque interessante visto che sono nel main draw anche il numero uno del seeding, Alexander Zverev, che è stata sorteggiato con il britannico Cameron Norrie; il tedesco potrebbe trovare Novak Djokovic ai quarti di finale con il serbo accoppiato al portoghese Nuno Borges all’esordio.
ATP 500 Tokyo: il tabellone
1° turno
Parte alta
Alcaraz (1) – Michelsen
Arnaldi – Sakamoto
Shapovalov – Shimabukuro
Tabilo – Paul (7)
Fritz (3) – qualificato
Musetti – Fery
Rune – Jacquet
Darderi – Ruud (6)
Parte bassa
Nakashima (5) – Humbert
Lehecka – Bergs
Davidovich Fokina – Berrettini
Qualificato – Jodar (4)
Vacherot (8) – Blockx
Etcheverry – Qualificato
Qualificato – Van Assche
Nishikori – Tiafoe (2)
ATP 500 Penchino: il tabellone
1° turno
Parte alta
Zverev (1) – Norrie
Shang – Baez
J.M. Cerundolo – Bu
Borges – Djokovic (6)
Medvedev (3) – Qualificato
Struff – Tirante
Qualificato – F. Cerundolo
Bublik – Mensik (8)
Parte bassa
De Minaur (5) – Navone
Buse – Halys
Griekspoor – Rublev
Safiullin – Cobolli (4)
Tien (7) – Hurkacz
Zhang – Qualificato
Qualificato – Rinderknech
Khachanov – Auger-Aliassime (2)
ATP Tokyo 2026: il possibile cammino di Carlos Alcaraz, favorito dalle quote
Testa di serie n. 1 al torneo di Tokyo, Carlos Alcaraz è chiamato a difendere il titolo vinto un anno fa in Giappone, ma non ha un tabellone semplice, dovendo affrontare subito lo statunitense Alex Michelsen, capace di raggiungere i quarti di finale agli ultimi US Open. In caso di vittoria con l’americano, il sette volte campione Slam potrebbe vedersela con Matteo Arnaldi opposto all’atleta di casa Rei Sakamoto.
1° turno: Alex Michelsen
2° turno: Matteo Arnaldi o Rei Sakamoto
Quarti: Tommy Paul
Semifinale: Taylor Fritz o Casper Ruud o Lorenzo Musetti o Luciano Darderi
Finale: Frances Tiafoe o Rafael Jodar o Matteo Berrettini
Lo spagnolo è favorito dalle quote antepost per la vittoria finale del torneo giapponese, con Taylor Fritz prima insidia.
ATP 500 Pechino 2026: i possibili cammini di Zverev e Cobolli
Testa di serie n. 1 al torneo ATP 500 di Pechino, Alexander Zverev spera di proseguire il proprio ottimo momento nell’evento in programma dal 30 settembre al 6 ottobre 2026 dove affronterà il britannico Cameron Norrie all’esordio. Il pericolo principale verso la finale è rappresentato da Novak Djokovic con i due campioni che potrebbero trovarsi di fronte ai quarti: il serbo si è aggiudicato per ben sei volte questo evento ed è ancora imbattuto con 29 vittorie in altrettante partite disputate.
TABELLONE ZVEREV
1° turno: Cameron Norrie
2° turno: Juncheng Shang o Sebastian Baez
Quarti: Novak Djokovic
Semifinale: Daniil Medvedev
Finale: Félix Auger-Aliassime o Flavio Cobolli o Alex De Minaur
Testa di serie n. 4 al torneo di Pechino, Flavio Cobolli si approccia con grandi speranze all’evento in programma dal 30 settembre al 6 ottobre 2026 dove affronterà il russo Roman Safiullin all’esordio. Sorteggiato nella parte bassa del tabellone, il romano è in rotta di collisione con Alex De Minaur ai quarti e con Félix Auger-Aliassime in semifinale.
TABELLONE COBOLLI
1° turno: Roman Safiullin
2° turno: Tallon Griekspoor o Andrey Rublev
Quarti: Alex De Minaur
Semifinale: Félix Auger-Aliassime
Finale: Alexander Zverev o Daniil Medvedev o Novak Djokovic
WTA Pechino 2026: Jasmine Paolini unica azzurra al via
In programma dal 30 settembre all’11 ottobre 2026, il tabellone principale del WTA 1000 di Pechino vedrà al via una sola nostra connazionale: si tratta di Jasmine Paolini che beneficia di un bye all’esordio; forfait in extremis, invece, da parte di Elisabetta Cocciaretto infortunata al ginocchio destro.
La toscana si trova nella parte bassa del tabellone ed è in rotta di collisione con Mirra Andreeva negli ottavi di finale; ai nastri di partenza anche le prime due giocatrici del mondo, Elena Rybakina e Aryna Sabalenka, ma il primato in vetta alla graduatoria non sarà in palio in Cina con la kazaka saldamente al comando dopo il trionfo agli US Open 2026.
TABELLONE COMPLETO WTA PECHINO
1° turno
Parte alta
Rybakina (1) bye
Starodubtseva – Charaeva
Kartal – Qualificata
Xin Yu Wang (31)
Bouzkova (18) bye
Ito – Birrell
Zheng – Qualificata
Kalinskaya (15) bye
Bencic (9) bye
Shao – Zakharova
Kenin – Krueger
Li (21)
Sakkari (25) bye
Lin – Qualificata
Linette – Siniakova
Svitolina (6) bye
Gauff (3) bye
Tararudee – Osorio Serrano
Lys – Sun
Bucsa (27) bye
Ostapenko (24) bye
Badosa – Kasatkina
Volynets – Qualificata
Mertens (13) bye
Jovic (10) bye
Qu – Qualificata
Rakhimova – Qualificata
Fernandez (23) bye
Vekic (30) bye
Parks – Zhu
Gao – Udvardy
Swiatek (8) bye
Parte bassa
Noskova (5) bye
Ruse – Tagger
Golubic – Korneeva
Stearns (28) bye
Alexandrova (19) bye
Gibson – Qualificata
Tjen – Kalinina
Shnaider (11) bye
Paolini (14) bye
Snigur – Qualificata
Preston – Korpatsch
Parry (22) bye
Tauson (32) bye
Sherif – P. Kudermetova
Oliynykova – Yuan
M. Andreeva (4) bye
Muchova (7) bye
Boulter – Qualificata
Qualificata – Qualificata
Samsonova (29) bye
Bejlek (20) bye
Sonmez – Qualificata
Vidmanova – Timofeeva
Osaka (12) bye
Potapova (16) bye
Joint – Kraus
McNally – Yastremska
Chwalinska (17) bye
Bartunkova (26) bye
Marcinko – Frech
Bondar – Zarazua
Sabalenka (2) bye
IL POSSIBILE CAMMINO DI PAOLINI
1° turno: Bye
2° turno: Daria Snigur o Qualificata
3° turno: Diane Parry
Ottavi: Mirra Andreeva
Quarti: Linda Noskova
Semifinale: Aryna Sabalenka o Karolina Muchova
Finale: Elena Rybakina o Coco Gauff o Iga Swiatek
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