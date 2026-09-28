Continua la tournee asiatica del grande tennis con i tornei ATP e WTA che questa settimana interessano Tokyo e Pechino, con alcuni protagonisti azzurri molto attesi, su tutti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini in Cina mentre Carlos Alcaraz torna in campo da favorito in Giappone. Pronostici Tennis 28 settembre-4 ottobre 2026.

Pronostici Tennis 28 settembre-4 ottobre 2026: i tornei di questa settimana

In programma dal 30 settembre al 6 ottobre 2026, il tabellone principale dell’ATP 500 di Tokyo vedrà al via quattro tennisti italiani: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il seeding sarà, inoltre, guidato dal campione in carica Carlos Alcaraz che avrà un ostacolo non banale all’esordio rappresentato da Alex Michelsen, capace di raggiungere i quarti agli ultimi US Open; da segnalare anche la presenza di Holger Rune, al primo torneo nel circuito dopo il rientro in campo avvenuto in Coppa Davis.

In programma anche ATP 500 di Pechino che vedrà un solo nostro connazionale ai nastri di partenza: si tratta di Flavio Cobolli che affronterà il russo Roman Safiullin al 1° turno. Torneo comunque interessante visto che sono nel main draw anche il numero uno del seeding, Alexander Zverev, che è stata sorteggiato con il britannico Cameron Norrie; il tedesco potrebbe trovare Novak Djokovic ai quarti di finale con il serbo accoppiato al portoghese Nuno Borges all’esordio.

ATP 500 Tokyo: il tabellone

1° turno

Parte alta

Alcaraz (1) – Michelsen

Arnaldi – Sakamoto

Shapovalov – Shimabukuro

Tabilo – Paul (7)

Fritz (3) – qualificato

Musetti – Fery

Rune – Jacquet

Darderi – Ruud (6)

Parte bassa

Nakashima (5) – Humbert

Lehecka – Bergs

Davidovich Fokina – Berrettini

Qualificato – Jodar (4)

Vacherot (8) – Blockx

Etcheverry – Qualificato

Qualificato – Van Assche

Nishikori – Tiafoe (2)

ATP 500 Penchino: il tabellone

1° turno

Parte alta

Zverev (1) – Norrie

Shang – Baez

J.M. Cerundolo – Bu

Borges – Djokovic (6)

Medvedev (3) – Qualificato

Struff – Tirante

Qualificato – F. Cerundolo

Bublik – Mensik (8)

Parte bassa

De Minaur (5) – Navone

Buse – Halys

Griekspoor – Rublev

Safiullin – Cobolli (4)

Tien (7) – Hurkacz

Zhang – Qualificato

Qualificato – Rinderknech

Khachanov – Auger-Aliassime (2)

ATP Tokyo 2026: il possibile cammino di Carlos Alcaraz, favorito dalle quote

Testa di serie n. 1 al torneo di Tokyo, Carlos Alcaraz è chiamato a difendere il titolo vinto un anno fa in Giappone, ma non ha un tabellone semplice, dovendo affrontare subito lo statunitense Alex Michelsen, capace di raggiungere i quarti di finale agli ultimi US Open. In caso di vittoria con l’americano, il sette volte campione Slam potrebbe vedersela con Matteo Arnaldi opposto all’atleta di casa Rei Sakamoto.

1° turno: Alex Michelsen

2° turno: Matteo Arnaldi o Rei Sakamoto

Quarti: Tommy Paul

Semifinale: Taylor Fritz o Casper Ruud o Lorenzo Musetti o Luciano Darderi

Finale: Frances Tiafoe o Rafael Jodar o Matteo Berrettini

Lo spagnolo è favorito dalle quote antepost per la vittoria finale del torneo giapponese, con Taylor Fritz prima insidia.

ATP 500 Pechino 2026: i possibili cammini di Zverev e Cobolli

Testa di serie n. 1 al torneo ATP 500 di Pechino, Alexander Zverev spera di proseguire il proprio ottimo momento nell’evento in programma dal 30 settembre al 6 ottobre 2026 dove affronterà il britannico Cameron Norrie all’esordio. Il pericolo principale verso la finale è rappresentato da Novak Djokovic con i due campioni che potrebbero trovarsi di fronte ai quarti: il serbo si è aggiudicato per ben sei volte questo evento ed è ancora imbattuto con 29 vittorie in altrettante partite disputate.

TABELLONE ZVEREV

1° turno: Cameron Norrie

2° turno: Juncheng Shang o Sebastian Baez

Quarti: Novak Djokovic

Semifinale: Daniil Medvedev

Finale: Félix Auger-Aliassime o Flavio Cobolli o Alex De Minaur

Testa di serie n. 4 al torneo di Pechino, Flavio Cobolli si approccia con grandi speranze all’evento in programma dal 30 settembre al 6 ottobre 2026 dove affronterà il russo Roman Safiullin all’esordio. Sorteggiato nella parte bassa del tabellone, il romano è in rotta di collisione con Alex De Minaur ai quarti e con Félix Auger-Aliassime in semifinale.

TABELLONE COBOLLI

1° turno: Roman Safiullin

2° turno: Tallon Griekspoor o Andrey Rublev

Quarti: Alex De Minaur

Semifinale: Félix Auger-Aliassime

Finale: Alexander Zverev o Daniil Medvedev o Novak Djokovic

WTA Pechino 2026: Jasmine Paolini unica azzurra al via

In programma dal 30 settembre all’11 ottobre 2026, il tabellone principale del WTA 1000 di Pechino vedrà al via una sola nostra connazionale: si tratta di Jasmine Paolini che beneficia di un bye all’esordio; forfait in extremis, invece, da parte di Elisabetta Cocciaretto infortunata al ginocchio destro.

La toscana si trova nella parte bassa del tabellone ed è in rotta di collisione con Mirra Andreeva negli ottavi di finale; ai nastri di partenza anche le prime due giocatrici del mondo, Elena Rybakina e Aryna Sabalenka, ma il primato in vetta alla graduatoria non sarà in palio in Cina con la kazaka saldamente al comando dopo il trionfo agli US Open 2026.

TABELLONE COMPLETO WTA PECHINO

1° turno

Parte alta

Rybakina (1) bye

Starodubtseva – Charaeva

Kartal – Qualificata

Xin Yu Wang (31)

Bouzkova (18) bye

Ito – Birrell

Zheng – Qualificata

Kalinskaya (15) bye

Bencic (9) bye

Shao – Zakharova

Kenin – Krueger

Li (21)

Sakkari (25) bye

Lin – Qualificata

Linette – Siniakova

Svitolina (6) bye

Gauff (3) bye

Tararudee – Osorio Serrano

Lys – Sun

Bucsa (27) bye

Ostapenko (24) bye

Badosa – Kasatkina

Volynets – Qualificata

Mertens (13) bye

Jovic (10) bye

Qu – Qualificata

Rakhimova – Qualificata

Fernandez (23) bye

Vekic (30) bye

Parks – Zhu

Gao – Udvardy

Swiatek (8) bye

Parte bassa

Noskova (5) bye

Ruse – Tagger

Golubic – Korneeva

Stearns (28) bye

Alexandrova (19) bye

Gibson – Qualificata

Tjen – Kalinina

Shnaider (11) bye

Paolini (14) bye

Snigur – Qualificata

Preston – Korpatsch

Parry (22) bye

Tauson (32) bye

Sherif – P. Kudermetova

Oliynykova – Yuan

M. Andreeva (4) bye

Muchova (7) bye

Boulter – Qualificata

Qualificata – Qualificata

Samsonova (29) bye

Bejlek (20) bye

Sonmez – Qualificata

Vidmanova – Timofeeva

Osaka (12) bye

Potapova (16) bye

Joint – Kraus

McNally – Yastremska

Chwalinska (17) bye

Bartunkova (26) bye

Marcinko – Frech

Bondar – Zarazua

Sabalenka (2) bye

IL POSSIBILE CAMMINO DI PAOLINI

1° turno: Bye

2° turno: Daria Snigur o Qualificata

3° turno: Diane Parry

Ottavi: Mirra Andreeva

Quarti: Linda Noskova

Semifinale: Aryna Sabalenka o Karolina Muchova

Finale: Elena Rybakina o Coco Gauff o Iga Swiatek

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