Il mese di ottobre del tennis si apre con il primo turno del torneo ATP 500 Tokyo 2026 che giovedì mattina vedrà in campo Matteo Berrettini nella sfida contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Pronostico Berrettini-Davidovich Fokina 1 ottobre 2026.

Pronostico Berrettini-Davidovich Fokina 1 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina match di tennis valido per ATP 500 Tokyo 2026 in Giappone.

Il 27enne iberico, Alejandro Davidovich Fokina, è reduce dall’aver messo in bacheca il secondo titolo ATP in carriera, trionfando a Chengdu in finale su Hubert Hurkacz per il successo n. 27 su 42 partite disputate in questa stagione in cui ha saltato per infortunio la trasferta nordamericana sul cemento.

Dall’altra parte, il romano Matteo Berrettini è al rientro in campo dopo il k.o. al 2° turno con Mariano Navone agli US Open dove ha incassato la sconfitta numero 16 su 35 partite disputate in questa stagione in cui si trova per un soffio all’interno della top 50 in graduatoria.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina?

Il match tra Matteo Berrettini e Alejandro Davidovich Fokina, valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Tokyo 2026, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201). In streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina

I due si sono sfidati 2 volte in carriera, con una vittoria a testa. Nel primo scontro a Montecarlo nel 2021 a trionfare fu lo spagnolo che eliminò il romano al primo turno col risultato di 7-5 6-3, ma Berrettini si prese la rivincita l’anno dopo, agli ottavi di finale dello US Open dove Matteo si impose dopo una battaglia in cinque set (3-6 7-6 6-3 4-6 6-2). Anche questa volta potremmo vedere una sfida lunga e combattuta e occhio all’impresa di Berrettini che si gioca sfavorito ad una quota golosa superiore a 2.2x.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.