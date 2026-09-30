Flavio Cobolli arriva da Londra, dove ha giocato la Laver Cup, per iniziare il torneo di tennis ATP 500 Pechino, molto importante anche in chiave qualificazione alle ATP Finals per il romano che però dovrà fare molta attenzione ad un avversario insidioso come il russo Roman Safiullin. Pronostico Cobolli-Safiullin 1 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Safiullin 1 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Roman Safiullin match di tennis valido per ATP 500 Pechino 2026 in Cina.

Reduce dalla semifinale raggiunta a Hangzhou, dove ha perso contro il futuro vincitore Medvedev lottando nel 7-5, 6-4 finale, il 29enne russo Roman Safiullin è rientrato nella top 100 della classifica ATP e, più in generale, sta vivendo un’annata positiva con 35 vittorie conquistate su 50 partite disputate.

Dall’altra parte, il romano Flavio Cobolli si gioca tantissimo in questa trasferta asiatica in cui è chiamato a difendere la top-8 della classifica Race per qualificarsi per la prima volta alle ATP Finals di Torino in programma dal 15 al 22 novembre.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Roman Safiullin?

Il match tra Flavio Cobolli e Roman Safiullin, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2026 (China Open), sarà trasmesso in esclusiva in TV su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201). In streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Roman Safiullin

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Roman Safiullin

Il fatto che Cobolli arrivi direttamente da Londra, dove ha contribuito al trionfo di Team Europe alla Laver Cup 2026 mentre Safiullin abbiamo già giocato un torneo in Cina prima di questo, ci porta a fare attenzione a questo match, anche se Flavio ha dalla sua l’unico precedente contro il russo con un doppio 6-4, anche se parliamo del 2022 e del primo turno di qualificazione allo US Open. Optiamo per Over, con possibilità per Safiullin, anche se non ce la sentiamo di giocare contro il romano che si gioca tanto a Pechino in vista delle ATP Finals.

PRONOSTICO: OVER 22.5 @1.80

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