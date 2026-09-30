Pronostico Luciano Darderi-Casper Ruud: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, ATP 500 Tokyo del 1 ottobre 2026

Pronostico Darderi-Ruud 1 ottobre 2026
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30 Settembre 2026

Inizio in salita al ATP 500 Tokyo di tennis per Luciano Darderi che è atteso alla sfida contro Casper Ruud, col norvegese nettamente favorito dalle quote. Pronostico Darderi-Ruud 1 ottobre 2026.

Pronostico Darderi-Ruud 1 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Casper Ruud match di tennis valido per ATP 500 Tokyo 2026 in Giappone.

Luciano Darderi è al rientro in campo dopo la sconfitta rimediata negli ottavi degli US Open 2026 per mano del futuro vincitore del torneo Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 (7-3); il nostro connazionale si trova, attualmente, nella top 20 della classifica (n. 19) grazie a uno score di buon livello nel 2026: 34-22.

Infastidito da un infortunio alla schiena che l’ha costretto a saltare l’ultimo Slam della stagione, il 27enne norvegese Casper Ruud è apparso in discreta salute nell’ultimo week-end in cui ha preso parte alla Laver Cup, vincendo due incontri tra singolare e doppio.

Pronostico Luciano Darderi-Casper Ruud 1 ottobre 2026

Pronostico Luciano Darderi-Casper Ruud 1 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Casper Ruud?

Il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2026, sarà trasmesso in esclusiva in TV in esclusiva su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201). In streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Luciano Darderi-Casper Ruud

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-Casper Ruud
01/10/2026
22:00
Bookmaker12
2.901.40
2.801.41
2.851.41
3.001.36
2.801.42

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Casper Ruud

Il fatto che Ruud sia arrivato all’ultimo momento in Giappone ci porta a ritenere che Darderi possa strappargli almeno un set. Certo, l’unico precedente è recente, visto che parliamo di Roma 2026, e non è certamente rassicurante visto che alla semifinale dei fori imperiali Darderi perse nettamente (6-1, 6-1).

PRONOSTICO: DARDERI OVER 0.5 SET @1.75

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