Pronostico Carlos Alcaraz-Matteo Arnaldi: analisi, quote e statistiche tennis, ottavi di finale ATP 500 Tokyo

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2 Ottobre 2026

Continua l’ATP 500 Tokyo in Giappone con Carlos Alcaraz che continua la sua difesa del titolo in questo torneo di tennis, e nella notte tra venerdì e sabato sfiderà il nostro Matteo Arnaldi agli ottavi di finale. Pronostico Alcaraz-Arnaldi 3 ottobre 2026.

Pronostico Alcaraz-Arnaldi 3 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Matteo Arnaldi match di tennis valido per ATP 500 Tokyo 2026 in Giappone.

Esordio non brillante per il campione in carica Carlos Alcaraz che ha sconfitto Alex Michelsen con il punteggio di 7-6 (7-1) 4-6 6-1, una prestazione condizionata dal match all’aperto dopo tanti giorni di allenamento indoro. In ogni caso il 23enne murciano ha migliorato uno score che recita 28 vittorie su 32 partite disputate nel 2026.

Dall’altra parte, il n. 37 della classifica ATP, Matteo Arnaldi, ha faticato più del previsto per eliminare l’atleta di casa Rei Sakamoto, arresosi con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 al termine di una dura battaglia in cui il sanremese ha nuovamente messo in mostra la grinta che gli ha permesso di approdare in semifinale al Roland Garros quest’anno.

Pronostico Alcaraz-Arnaldi 3 ottobre 2026

Pronostico Alcaraz-Arnaldi 3 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Matteo Arnaldi?

La sfida tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi, valida per il secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2026, sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis canale 203, e Sky Sport Uno, canale 201 e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Matteo Arnaldi

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Matteo Arnaldi
03/010/2026
22:00
Bookmaker12
1.0410.00
1.048.40
1.048.80
1.0511.00
1.059.40

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Matteo Arnaldi

Il bilancio dei confronti diretti, nettamente favorevole a Carlitos (2 vittorie su 2), ci spinge a ritenere improbabile l’affermazione a sorpresa di Arnaldi, fresco di matrimonio con la storica fidanzata Mia Savio nella breve pausa tra gli US Open e la trasferta asiatica.

PRONOSTICO: ALCARAZ  -5.5 @1.75

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