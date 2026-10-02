Sabato mattina si giocano gli ottavi di finale del ATP 500 Tokyo con Matteo Berrettini che continua la sua corsa giapponese ed apre da favorito secondo le quote nella sfida con Daniel Vallejo. Pronostico Berrettini-Vallejo 3 ottobre 2026.

Pronostico Berrettini-Vallejo 3 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Daniel Vallejo match di tennis valido per ATP 500 Tokyo 2026 in Giappone.

Matteo Berrettini è tornato in campo in Giappone dopo il k.o. rimediato per mano di Mariano Navone al 2° turno degli US Open, mandandoci in cassa con un match lungo vinto al primo turno di Tokyo s Davidovich Fokina per 1-6, 7-6, 6-4, per la vittoria n. 20 in stagione a fronte di 16 sconfitte.

Dall’altra parte, il 22enne paraguaiano Daniel Vallejo è arrivato a quota tre successi a Tokyo dopo aver superato le qualificazioni, battendo a sorpresa Rafael Jodar all’esordio nel tabellone principale con il punteggio di 6-1 6-3.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Daniel Vallejo?

La sfida tra Matteo Berrettini e Daniel Vallejo, valida per il secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2026, sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis canale 203, e Sky Sport Uno, canale 201 e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Daniel Vallejo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Daniel Vallejo

Vallejo sta crescendo a vista d’occhio e ha uno score di tutto rispetto nel 2026 (43-21), tuttavia Berrettini dovrebbe avere l’esperienza necessaria per tenerlo a bada sul veloce. Non ci sono precedenti tra questi due giocatori.

PRONOSTICO: VITTORIA BERRETTINI @1.62

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.