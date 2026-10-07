Nella mattina del 8 ottobre è in campo Matteo Arnaldi che inizia il suo Masters 1000 di Tennis col primo turno del ATP Shanghai 2026 che lo vedrà contro l’australiano Bernard Tomic. Pronostico Arnaldi-Tomic 8 ottobre 2026.

Pronostico Arnaldi-Tomic 8 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Bernard Tomic match di tennis valido per ATP 1000 Shanghai 2026 in Cina.

A 2.618 giorni di distanza dall’ultima volta nel tabellone principale di un torneo di categoria 1000, il 33enne australiano Bernard Tomic è riuscito a passare le qualificazioni in Cina, portando il proprio score stagionale a quota 33 vittorie su 60 partite disputate.

Dall’altra parte, il 25enne sanremese Matteo Arnaldi è reduce dalla buona prestazione contro Carlos Alcaraz a Tokyo dove ha avuto a disposizione quattro set-point consecutivi nel tie-break della frazione d’apertura prima di arrendersi con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-1.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Bernard Tomic?

Il match di tennis tra Matteo Arnaldi e Bernard Tomic, valido per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai, sarà trasmesso in diretta TV esclusiva in Italia sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Bernard Tomic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Bernard Tomic

In questo primo confronto diretto, riteniamo l’azzurro troppo solido da fondo campo per l’ex n. 17 della classifica ATP, motivo per cui la nostra preferenza va ad Arnaldi vincente anche se la quota è abbastanza modesta.

PRONOSTICO: VITTORIA ARNALDI @1.45

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.