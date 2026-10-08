Pronostico Flavio Cobolli-Adrian Mannarino: analisi, guida tv e scommesse tennis, ATP Shanghai 2026

Pronostico Cobolli-Mannarino 9 ottobre 2026
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8 Ottobre 2026

Il match di 2° turno del Masters 1000 di tennis a Shanghai tra Adrian Mannarino e la testa di serie n. 6, Flavio Cobolli, è in programma venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 06:00 italiane. Pronostico Cobolli-Mannarino 9 ottobre 2026.

Pronostico Cobolli-Mannarino 9 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Adrian Mannarino match di tennis valido per ATP 1000 Shanghai 2026 in Cina.

Adrian Mannarino, numero 83 del ranking ATP ha approfittato del ritiro di Nikoloz Basilashvili all’esordio sul punteggio di 6-3 2-2 in favore del transalpino per conquistare il successo n. 20 del 2026 a fronte, però, di ben 31 sconfitte.

Dall’altra parte, Flavio Cobolli è chiamato a riscattare il k.o. al 1° turno rimediato da Roman Safiullin a Pechino; attualmente quinto nella Race, che tiene conto dei punti conquistati quest’anno, il nostro connazionale ha una occasione d’oro per qualificarsi per la prima volta alle ATP Finals di Torino.

Pronostico Cobolli-Mannarino 9 ottobre 2026

Pronostico Cobolli-Mannarino 9 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Adrian Mannarino?

La partita tra Flavio Cobolli e Adrian Mannarino, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2026, è trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport (Sky Sport Tennis canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Adrian Mannarino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Adrian Mannarino
08/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.422.75
1.432.60
1.442.65
1.442.63
1.452.65

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Adrian Mannarino

In questo primo confronto diretto Cobolli parte certamente favorito, ma dovrà fare attenzione e non perdere concentrazione pensando alle Finals di Torino. Una vittoria è però da portare a casa in questo secondo turno a Shanghai contro un avversario quanto mai abbordabile.

PRONOSTICO: VITTORIA COBOLLI @1.45

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