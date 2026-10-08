L’incontro di 2° turno del Masters 1000 di tennis a Shanghai tra Matteo Berrettini e la testa di serie n. 16, Brandon Nakashima, è in programma venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 07:30 italiane. Pronostico Berrettini-Nakashima 9 ottobre 2026.

Pronostico Berrettini-Nakashima 9 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Brandon Nakashima match di tennis valido per ATP 1000 Shanghai 2026 in Cina.

Bella affermazione in rimonta per il 30enne romano Matteo Berrettini all’esordio in Cina dove ha eliminato Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-7 (3-7) 6-1 6-4 grazie a una grande prestazione al servizio con ben 23 aces messi a referto per la vittoria n. 21 in stagione a fronte di 18 sconfitte.

Dall’altra parte, il n. 18 della classifica ATP Brandon Nakashima ha beneficiato di un bye al 1° turno e torna in campo dopo il netto k.o. rimediato a Tokyo per mano di Ugo Humbert: in ogni caso, lo statunitense ha un ruolino di marcia di tutto rispetto nel 2026 con 32 vittorie su 51 partite disputate.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Brandon Nakashima?

La partita tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2026, è trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport (Sky Sport Tennis canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Brandon Nakashima

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Brandon Nakashima

Un solo precedente tra i due tennisti, anche se ormai datato all’Australian Open 2022 quando a vincere in un lungo match al 1° turno fu Berrettini che potrà giocarsela anche qui in Cina, visto che è già rodato dalla vittoria su Kovacevic.

PRONOSTICO: BERRETTINI +2.5 @1.73

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.