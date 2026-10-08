Dopo aver messo in seria difficoltà Carlos Alcaraz nel 1° set del torneo di Tokyo la scorsa settimana, Matteo Arnaldi conferma il buon momento di forma nel Masters 1000 di Shanghai dove liquida Bernard Tomic e ora sfiderà Taylor Fritz. Pronostico Arnaldi-Fritz 10 ottobre 2026.

Pronostico Arnaldi-Fritz 10 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Taylor Fritz match di tennis valido per ATP 1000 Shanghai 2026 in Cina.

Matteo Arnaldi offre una prestazione convincente su Tomic con il punteggio di 6-3 6-1 al primo turno a Shanghai, toccando quota 20 vittorie nel 2026 (ATP Challenger compresi) con il n. 11 del seeding suo prossimo avversario.

Taylor Fritz è anche numero 12 al mondo e cercherà di riprendersi da una serie di risultati negativi, iniziati con la sconfitta a sorpresa ai 16esimi dello slam di casa, lo US Open, contro Cerundolo, e continuando con l’eliminazione al via del torneo di Tokyo contro Munar, e una sconfitta anche in Laver Cup contro Alcaraz.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Taylor Fritz?

Il match tra Matteo Arnaldi e Taylor Fritz, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2026, viene trasmesso in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport (Sky Sport Tennis canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Taylor Fritz

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Taylor Fritz

I precedenti tra i due tennisti sono in perfetta parità con un successo a testa. Oggi servirebbe una mezza impresa ad Arnaldi anche se Fritz non sembra presentarsi nel suo momento migliore, e qualche speranza per il ligure potrebbe esserci, almeno per prolungare un match da Over games totali.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.83

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.