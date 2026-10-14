A Shanghai nel Masters 1000 di tennis maschile abbiamo perso subito tutti i nostri rappresentanti azzurri, ma c’è un altro torneo femminile cinese molto importante, il WTA Wuhan 2026, dove avanza Jasmine Paolini agli ottavi di finale contro Sonay Kartal. Pronostico Paolini-Kartal 15 ottobre 2026.

Pronostico Paolini-Kartal 15 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jasmine Paolini-Sonay Kartal match di tennis valido per WTA 1000 Wuhan 2026 in Cina.

Una buona versione di Jasmine Paolini si qualifica per gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan grazie al 7-6, 6-3 su Nikola Bartunkova, semifinalista la scorsa settimana a Pechino dove aveva addirittura eliminato Aryna Sabalenka. Nell’intervista al termine del match, la toscana è molto soddisfatta di essersi messa alle spalle un periodo complicato: “Vengo sempre molto volentieri qui a Wuhan perché gioco spesso un ottimo tennis. Ho avuto la chance di vincere due buone partite e sono molto contenta per questo“.

Non c’è, però, tempo per rifiatare per l’azzurra che tornerà in campo in singolare giovedì 15 ottobre con Sonay Kartal per un posto nei quarti di finale e Jasmine teme la sua velocità. La numero 170 al mondo arriva dalla vittoria a sorpresa contro la testa di serie n. 9, Belinda Bencic, con il punteggio di 6-0 7-5.

Guida TV Tennis: dove vedere Jasmine Paolini-Sonay Kartal?

Il match di tennis tra Jasmine Paolini e Sonay Kartal, valido per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan 2026 sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Sky Sport, in particolare Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena. In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Jasmine Paolini-Sonay Kartal

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Le nostre scommesse su Jasmine Paolini-Sonay Kartal

Le due tenniste non si sono mai incontrate prima. Jasmine è in ripresa, ma il periodo nero che l’ha fatta crollare dalla top-10 al numero 33 al mondo è ancora vicino, e Kartal ha la velocità e la potenza per metterla in difficoltà, dopo aver già superato la Bencic. Forse la toscana alla fine ne uscirà vincente, ma sarà un match duro, da noi da Over, potenzialmente anche da tre set.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.