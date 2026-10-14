Pronostico Jasmine Paolini-Sonay Kartal: analisi e scommesse tennis, ottavi di finale WTA 1000 Wuhan

Pronostico Paolini-Kartal 15 ottobre 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
14 Ottobre 2026

A Shanghai nel Masters 1000 di tennis maschile abbiamo perso subito tutti i nostri rappresentanti azzurri, ma c’è un altro torneo femminile cinese molto importante, il WTA Wuhan 2026, dove avanza Jasmine Paolini agli ottavi di finale contro Sonay Kartal. Pronostico Paolini-Kartal 15 ottobre 2026.

Pronostico Paolini-Kartal 15 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jasmine Paolini-Sonay Kartal match di tennis valido per WTA 1000 Wuhan 2026 in Cina.

Una buona versione di Jasmine Paolini si qualifica per gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan grazie al 7-6, 6-3 su Nikola Bartunkova, semifinalista la scorsa settimana a Pechino dove aveva addirittura eliminato Aryna Sabalenka. Nell’intervista al termine del match, la toscana è molto soddisfatta di essersi messa alle spalle un periodo complicato: “Vengo sempre molto volentieri qui a Wuhan perché gioco spesso un ottimo tennis. Ho avuto la chance di vincere due buone partite e sono molto contenta per questo“.

Non c’è, però, tempo per rifiatare per l’azzurra che tornerà in campo in singolare giovedì 15 ottobre con Sonay Kartal per un posto nei quarti di finale e Jasmine teme la sua velocità. La numero 170 al mondo arriva dalla vittoria a sorpresa contro la testa di serie n. 9, Belinda Bencic, con il punteggio di 6-0 7-5.

Pronostico Paolini-Kartal 15 ottobre 2026

Pronostico Paolini-Kartal 15 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jasmine Paolini-Sonay Kartal?

Il match di tennis tra Jasmine Paolini e Sonay Kartal, valido per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan 2026 sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Sky Sport, in particolare Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena. In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Jasmine Paolini-Sonay Kartal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jasmine Paolini-Sonay Kartal
15/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.672.12
1.662.10
1.672.15
1.672.20
1.672.12

Le nostre scommesse su Jasmine Paolini-Sonay Kartal

Le due tenniste non si sono mai incontrate prima. Jasmine è in ripresa, ma il periodo nero che l’ha fatta crollare dalla top-10 al numero 33 al mondo è ancora vicino, e Kartal ha la velocità e la potenza per metterla in difficoltà, dopo aver già superato la Bencic. Forse la toscana alla fine ne uscirà vincente, ma sarà un match duro, da noi da Over, potenzialmente anche da tre set.

PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES @1.77

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Tennis: il finale di stagione (indoor europea) degli italiani. Dove giocheranno prossimamente Cobolli, Musetti, Darderi e Berrettini?
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il finale di stagione (indoor europea) degli italiani. Dove giocheranno prossimamente Cobolli, Musetti, Darderi e Berrettini?
12 Ottobre 2026
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario di tutti gli eventi Slam, Master 1000, Coppa Davis e i tornei più importanti del 2026
14 Gennaio 2026
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il programma completo con tutti i tornei ATP del 2026
25 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.