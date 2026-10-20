Pronostico Matteo Berrettini-Kyrian Jacquet: analisi e scommesse 1° turno ATP 250 Lione del 20 ottobre 2026

Pronostico Berrettini-Jacquet 20 ottobre 2026
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20 Ottobre 2026

In Francia inizia l’ATP 250 Lione per Matteo Berrettini che martedì sera, nel primo turno, incrocerà il padrone di casa Kyrian Jacquet su cui il romano apre da favorito secondo le quote. Pronostico Berrettini-Jacquet 20 ottobre 2026.

Pronostico Berrettini-Jacquet 20 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Kyrian Jacquet: match di tennis valido per ATP 250 Lione in Francia.

Stagione con luci e ombre per il 30enne romano Matteo Berrettini che ha uno score di 21 vittorie su 39 partite disputate che gli valgono un posto nella top 50 della classifica ATP anche se il periodo in cui militava tra i migliori dieci sembra, ormai, definitivamente alle spalle.

Dall’altra parte, il 25enne giocatore di casa Kyrian Jacquet è passato attraverso le qualificazioni nel torneo di casa dove ha eliminato il connazionale Sascha Gueymard Wayenburg con il punteggio di 6-3 7-5 per, poi, beneficiare del ritiro dello statunitense Michael Mmoh, ritiratosi dopo aver perso il primo set al tie-break per sette punti a uno.

Pronostico Berrettini-Jacquet 20 ottobre 2026

Pronostico Berrettini-Jacquet 20 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Kyrian Jacquet?

Il match sarà il quarto a partire dalle ore 12.00 sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes: l’incontro in ogni caso inizierà non prima delle ore 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Kyrian Jacquet

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Kyrian Jacquet
20/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.652.20
1.642.18
1.652.20
1.622.20
1.652.20

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Kyrian Jacquet

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra Matteo Berrettini e Kyrian Jacquet. Sulla carta, si tratta di un match in cui dovrebbero vedersi pochi break. Abbiamo una leggera preferenza per Berrettini e in ogni caso puntiamo su un match da Under total games.

PRONOSTICO: UNDER 24.5 GAMES @1.76

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