Pronostico Lorenzo Musetti-Moise Kouamè: analisi e scommesse 2° turno ATP 250 Lione del 21 ottobre 2026

Pronostico Musetti-Kouamè 21 ottobre 2026
Pronostici Tennis
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20 Ottobre 2026

Mercoledì nel 2° turno del ATP 250 Lione di Tennis, il nostro Lorenzo Musetti sfiderà la mina vagante rappresentata da Moise Kouamè che ha già superato un azzurro al primo turno, Sonego. Pronostico Musetti-Kouamè 21 ottobre 2026.

Pronostico Musetti-Kouamè 21 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Kyrian Jacquet: match di tennis valido per ATP 250 Lione in Francia.

Entrato nel tabellone principale dell’ATP 250 di Lione grazie a una wild card, il 17enne Moise Kouamé non paga il gap d’esperienza con il nostro Lorenzo Sonego, eliminandolo con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di ottimo tennis. Capace di raggiungere il terzo turno al Roland Garros 2026, il giovane francese sfodera una prestazione da tennista navigato, sorprendendo il torinese in serie negativa da quattro incontri nel circuito e sempre più pericolosamente vicino al n. 100 della classifica, occupando al momento la posizione n. 89.

Niente derby azzurro con Lorenzo Musetti che all’esordio in Francia ha vinto un altro scontro con un connazionale, Arnaldi, superato con un netto 6-1, 6-4 dal carrarino che nell’intervista al termine del match spiega quanto sia complicato affrontare un amico fuori dal campo come il sanremese: “Non è mai facile giocare contro un amico, abbiamo un ottimo rapporto e ci conosciamo da tantissimo. Ho iniziato benissimo e sentivo la palla benissimo. Quest’anno non ho giocato molto, ed ogni vittoria conta, sono davvero felice del risultato e di come ho gestito gli ultimi game. Ho vissuto momenti difficili negli ultimi mesi, ma ho anche molta più esperienza, e quando scendo in campo mi concentro davvero solamente sul piano partita, con meno distrazioni”.

Pronostico Musetti-Kouamè 21 ottobre 2026

Pronostico Musetti-Kouamè 21 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Moise Kouamè?

La valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Lione, si gioca il 21 ottobre 2026. l torneo è trasmesso in esclusiva sui canali Sky. La partita sarà visibile principalmente su Sky Sport Tennis (canale 203). In caso di contemporaneità con altri eventi, l’incontro sarà comunque accessibile tramite Sky Sport Plus. In streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Moise Kouamè

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Moise Kouamè
21/10/2026
22:00
Bookmaker12
1.273.50
1.283.35
1.293.40
1.293.50
1.293.40

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Moise Kouamè

Non ci sono precedenti da segnalare tra i due atleti. Le quote sono nettamente per l’azzurro ma attenzione a sottovalutare Kouamè che proverà a giocarsela per un match da almeno 21 games totali.

PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES @1.66

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